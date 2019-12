OnePlus 8 si fa in tre: le caratteristiche dello smartphone economico

17 Dicembre 2019 - Il prossimo anno sarà ricco di interessanti novità dedicate agli appassionati di dispositivi mobili. Tra le proposte in arrivo spicca OnePlus 8, smartphone top di gamma dell’omonima azienda cinese. Già da tempo circolano numerose indiscrezioni sul device che uscirà presumibilmente nella primavera del 2020. Ma ora c’è una novità: il OnePlus 8 verrà lanciato sul mercato in tre varianti.

L’obiettivo è sfidare concorrenti come Huawei e Samsung con prodotti eccellenti ma con un prezzo più basso. I tre modelli si chiameranno OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Con il OnePlus 8 Lite c’è un grande ritorno dell’azienda alla fascia media, abbandonata precedentemente a causa del flop di OnePlus X. Ci sarà poi il modello Pro, che potrebbe essere il primo smartphone OnePlus dotato di quattro fotocamere. Per ora si sa poco dei tre differenti dispositivi, ma le schede tecniche differiranno per diverse specifiche. Vediamo quali.

OnePlus 8: caratteristiche del modello standard

Questo modello si colloca tra Lite e Pro. Le sue caratteristiche sono già state diffuse da alcuni render non ufficiali che circolano in rete da alcuni mesi. Innanzitutto, l’azienda cinese ripropone lo schermo ampio circondato da una cornice finissima. Il display OLED sarà da 6.44 pollici. OnePlus 8 monterà su uno Snapdragon 865, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e supporterà il 5G. La tripla fotocamera posteriore da 64PM, 16MP e 12MP assicurerà fotografie di qualità, così come la camera selfie da 32MP. Infine, la batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida completerà l’opera.

OnePlus 8 Lite: la vera novità del 2020

Dopo il fallimento di OnePlus X, nessuno si sarebbe aspettato un nuovo smartphone di fascia media. Eppure, eccolo qui: il marchio cinese ci riprova con la versione Lite del dispositivo in arrivo nel 2020. L’obiettivo è conquistare il mercato indiano con un prodotto di qualità ma allo stesso tempo economicamente accessibile. OnePlus8 Lite avrà un display da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+.

Il processore non è un Qualcomm Snapdragon, ma un MediaTek 1000. Nonostante ciò avrà comunque 8GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. La parte posteriore sarà caratterizzata da una tripla fotocamera da 48MP, 16MP e 12MP. La batteria da 4000 mAh supporterà la carica rapida da 30W.

OnePlus 8 Pro: scheda tecnica

Terminiamo con il fiore all’occhiello del trio. OnePlus 8 Pro avrà le specifiche più alte di tutta la gamma, ad iniziare dal display 2K da 6.7 pollici e refresh rate a 120Hz. Sulla parte anteriore monterà un foro con due obiettivi frontali. Posteriormente ospiterà 4 fotocamere da 64MP, 16MP e 13MP e un sensore ToF per i dati di profondità. Sotto la scocca troverà posto lo Snapdragon 865 con 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria interna.

Batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica super-rapida da 50W. Non ci rimane che attendere le notizie ufficiali e il lancio sul mercato che avverrà tra maggio e giugno 2020.