OnePlus 9 Pro, con il doppio sconto il prezzo è crollato

Trovare uno smartphone top di gamma con caratteristiche premium in offerta con un doppio sconto è una vera rarità. E quando capita bisogna essere veloci e approfittarne immediatamente perché la promozione potrebbe terminare all’improvviso. Stiamo parlando dell’offerta che riguarda il OnePlus 9Pro, che oggi troviamo su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello del 20% disponibile in pagina, è presente un coupon che fa abbassare il prezzo di altri 70€. In questo modo il prezzo finale è di 667,18€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Il prezzo può sembrare elevato, ed effettivamente lo è. Ma stiamo parlando di uno smartphone con un prezzo di listino vicino ai 1.000€ e che ha caratteristiche e funzionalità premium, che non troviamo su altri dispositivi. L’aggettivo Pro ci fa capire la bontà dello smartphone: ogni componente è stata scelta con cura da OnePlus per offrire il meglio agli utenti. A partire già dallo schermo che ha un refresh rate fino a 120Hz ed è uno dei migliori del settore, con colori vividi e luminosi. Le prestazioni sono assicurate dallo Snapdragon 888, una garanzia per affidabilità e potenza. Ma il vero punto forte è il comparto fotografico sviluppato insieme a Hasselblad, una delle aziende più importanti nel panorama della fotografia. Una doppia offerta da non farsi sfuggire per nessun motivo.

OnePlus 9 Pro: scheda tecnica e funzionalità

OnePlus si è costruita la sua nicchia di mercato mattone dopo mattone, puntando su pochi dispositivi all’anno, ma con caratteristiche e funzionalità molto precise. Con il OnePlus 9 Pro l’azienda ha fatto un ulteriore salto in avanti, realizzando uno smartphone che può essere definito veramente premium.

Una scheda tecnica quella del OnePlus 9 Pro che ha pochi eguali tra gli smartphone lanciati nel 2021. Partiamo dallo schermo: il display è da 6,7" con tecnologia LTPO e il consumo di energia è ridotto del 50%. Questo, però, non vuol dire che non sia di qualità: il refresh rate è fino a 120Hz e i colori sono molto luminosi. Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Grazie all’ottima ottimizzazione del software e alle performance assicurate dal processore, il OnePlus 9 Pro è tra i migliori dispositivi del momento.

Rispetto ai modelli del passato, il vero salto in avanti è sotto il punto di vista fotografico. Questo OnePlus 9 Pro non ha nulla da invidiare a modelli di brand molto più famosi e quotati e il merito è della partnership firmata con Hasselblad che ha aiutato gli ingegneri cinesi a ottimizzare al meglio tutti i parametri fotografici. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: quella principale da 48MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom 3.3x e una fotocamera monocromatica.

La batteria è da 4500mAh con il supporto alla ricarica rapida a 65W che permette di avere il 100% in poco più di trenta minuti.

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon: sconto e offerta

Un doppio sconto che fa abbassare il prezzo in maniera corposa. Oggi troviamo il OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon a un prezzo di 667,18€, con uno sconto totale del 27%. Lo sconto, infatti, è composto dal 20% presente in pagina, più un coupon dal valore di 70€ che fa abbassare ulteriormente il prezzo. Le offerte con coupon sconto non sono molto frequenti su Amazon e solitamente durano anche pochi giorni (o poche ore), in base alla richiesta della community. Infatti, i coupon sono limitati e bisogna essere veloci nell’approfittarne. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni.

Il prezzo del banner è errato: per vedere quello corretto bisogna accedere alla pagina prodotto e applicare il coupon sconto.

OnePlus 9 Pro