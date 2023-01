OnePlus Buds Pro 2 ufficiali: caratteristiche tecniche e prezzo

Con la presentazione ufficiale degli auricolari OnePlus Buds Pro 2, l’azienda cinese gemella di Oppo alza notevolmente l’asticella rispetto al modello precedente. La scheda tecnica propone soluzioni di ultima generazione, come l’audio spaziale e la messa a punto firmata Dynaudio. Il tutto con un prezzo di listino allettante, almeno sul mercato cinese. Vedremo, quando queste cuffiette arriveranno in Italia, in che fascia di prezzo verranno posizionate.

OnePlus Buds Pro 2: caratteristiche tecniche

Le cuffiette in-ear OnePlus Buds Pro 2 hanno ciascuna un peso di 4,9 grammi, perfettamente nella media della categoria. Hanno due driver dinamici: il primo da 11 millimetri e il secondo da 6 millimetri, entrambi realizzati e messi a punto in collaborazione con l’azienda danese Dynaudio.

Questi nuovi auricolari hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC), che si basa su tre microfoni per ogni auricolare e arriva fino ad una riduzione di 48 dB (un valore molto elevato), sono certificati Hi-Res Audio, sono compatibili con il codec audio LHDC 5.0 e l’audio spaziale a 360 gradi. Durante le sessioni di gioco è possibile attivare la modalità a bassa latenza (54 millisecondi) per migliorare la sincronizzazione tra suono e immagine.

La bassa latenza è permessa anche dalla connessione Bluetooth 5.3, he permette anche di collegare due dispositivi di riproduzione alle stesse cuffiette e di passare dal primo al secondo in modo rapidissimo (e in modo automatico, se arriva una chiamata).

La batteria del singolo auricolare ha una capacità di 60 mAh, mentre la batteria della custodia ha una capacità di 520 mAh. La ricarica completa con cavo richiede 100 minuti e l’autonomia degli auricolari è di 6 ore con ANC attivo, 9 ore con ANC disattivato. Con la custodia l’autonomia sale a 25 ore (con ANC) per arrivare a 39 ore senza.

Le OnePlus Buds Pro 2 resistono abbastanza bene a polvere e acqua e per questo sono certificate IP55 mentre la custodia è certificata IPX4, cioè è resiste agli schizzi di acqua provenienti da varie direzioni.

OnePlus Buds Pro 2: disponibilità e prezzo

Le cuffiette in-ear OnePlus Buds Pro 2 sono in prevendita in Cina e la vendita partirà il 9 gennaio. Arriveranno sui mercati globali (Italia inclusa quindi) dal prossimo 7 febbraio. Il prezzo in Cina è di 899 yuan pari a circa 123 euro. In Italia costeranno qualcosina in più a causa dei costi di logistica e della tassazione.