OnePlus conferma: in arrivo 2 telefoni e le cuffiette Nord

L’annuncio del rilascio di due nuovi smartphone OnePlus è ufficiale ed è apparso sulla pagina Twitter di OnePlus India: il 28 Aprile la società della galassia BBK (Oppo, OnePlus, Vivo, Realme e iQOO)presneterà due nuovi telefoni e un paio di auricolari wireless. Tuttavia non sono stati menzionati esplicitamente i nomi dei nuovi modelli che saranno presentati all’evento, ma sono stati annunciati genericamente dei “nuovi dispositivi“.

Abbiamo però un importante indizio racchiuso nell’immagine che accompagna l’annuncio: due telefoni e un paio di auricolari. Secondo Max Jambor noto esperto del mondo OnePlus l’evento vedrà il lancio dei due smartphone OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite a cui si aggiungerebbero le cuffiette Nord Buds. Il che sarebbe perfettamente plausibile poiché è già da un po’ di tempo che si inseguono notizie non confermate, che riguardano l’arrivo sul mercato esattamente di questi tre prodotti. E proprio una fuga di notizie del mese scorso ha aperto uno squarcio sul nuovo OnePlus 10R di fascia media, del OnePlus Nord Ce 2 Lite di fascia bassa e delle cuffiette economiche Nord.

OnePlus 10R: come sarebbe

OnePlus 10R, dai rumors raccolti fino a oggi, presenterebbe caratteristiche estetiche e hardware identiche a quelle di Realme GT Neo3, presentato qualche giorno fa.

Il chipset a bordo dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 8100, che potremmo paragonare al Qualcomm 888 per prestazioni e che abbiamo già visto anche sul Redmi K50. Le memorie sarebbero 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il design del nuovo OnePlus 10R dovrebbe essere caratterizzato da un display con foro centrale, AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10+ e protetto da Gorilla Glass, con cornici laterali molto strette e un modulo fotocamera rettangolare sul retro che ospita tre fotocamere e un flash LED.

I tre sensori posteriori avrebbero una cam principale da 50 MP Sony IMX766, stabilizzato otticamente a cui si aggiungerebbe una cam ultra grandangolare da 8 MP Sony IMX355 e una cam macro da 2 MP. Sulla parte anteriore, la selfie camera sarebbe da 16 MP.

La batteria sarebbe da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 150W, oppure da 5.000 mAh e con ricarica a 80W. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 12 con interfaccia ColorOs 12.

Il lancio sul mercato indiano è previsto subito dopo la presentazione, quindi in maggio. La presentazione chiarirà, o almeno si spera, se la distribuzione includerà anche Europa e Italia, ma è possibile che BBK sceglierà di portare solo uno tra Realme GT Neo3 e OnePlus 10R (che in pratica sono lo stesso telefono) nel vecchio continente.

OnePlus Nord Ce 2 Lite: come sarebbe

OnePlus Nord CE 2 Lite sarà una variante più economica di OnePlus Nord CE 2 lanciato a febbraio per cui dovrebbe mantenere il design generale del Nord CE 2. Secondo il blogger indiano Yogesh Brar, il telefono sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G con 6/8 GB di RAM per 128 GB di memoria di archiviazione.

Il pannello sarebbe un LCD FHD+ da 6,58 pollici di diagonale con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro della scocca dovremmo trovare una configurazione di tre fotocamere, il sensore principale da 64+2+2 MP, la fotocamera frontale per i selfie sarebbe collocata in un notch a foro e sarebbe da 16 MP.

La batteria sarebbe da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 33 W. Il sistema operativo potrebbe essere ancora Android 11, con interfaccia ColorOs 11.

La versione entry level è attesa sul mercato europeo e italiano ma ovviamente non abbiamo ancora alcuna certezza. Il prezzo in India dovrebbe essere pari alle 17.999 Rupie che al cambio attuale corrispondono a circa 215 euro. Ma considerati i costi di logistica e la tassazione maggiore in Europa, potremmo eventualmente acquistarlo tra i 250 e i 300 euro.

Nord Buds: come sarebbero

Infine, l’evento vedrà anche il lancio di nuovi auricolari wireless: le OnePlus Nord Buds. Dovrebbero essere la versione economica delle OnePlus Buds Z2 già esistenti, senza cancellazione attiva del rumore (ANC) e con batteria da 41 mAh.

La timeline della disponibilità delle nuove Nord Buds sarà resa nota dopo la presentazione del 28 aprile. Di certo dovremmo aspettarci un prezzo inferiore alle Buds OnePlus Pro che troviamo a 149 euro, forse inferiore anche a quello delle Z2 da 99 euro.