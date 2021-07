OnePlus, in arrivo le cuffiette "Pro"

Arriverà presto, anzi prestissimo, una nuova famiglia per degli auricolari true wireless a marchio OnePlus. Si chiameranno OnePlus Buds Pro e arriveranno il 22 luglio insieme a OnePlus Nord 2, è ufficiale. La denominazione Pro, finora, era rimasta fuori dai giochi ed è difficile prevedere cosa ci si potrà attendere.

In linea di massima da OnePlus Buds Pro ci si aspetta un prodotto diverso da quelli lanciati finora, diverso dai OnePlus Buds di un anno fa e dai Buds Z più economici dello scorso dicembre. Difficile che possa trattarsi di un aggiornamento per i Buds – altrimenti sarebbero stati chiamati Buds 2 – a meno che OnePlus, per qualche ragione, non voglia rinominare una delle due gamme già esistenti. Probabile quindi che si tratti di un modello nuovo a partire dalla conformazione delle cuffie e magari con funzionalità più avanzate rispetto a quelle presenti sugli attuali OnePlus Buds, che a questo punto l’azienda potrebbe aggiornare a novembre o direttamente nel 2022.

I OnePlus Buds Pro ufficiali a sorpresa sul forum

L’ufficialità del nome e della presentazione per e dei nuovi auricolari TWS è arrivata dalla stessa azienda di Shenzhen, che come da abitudini ha pubblicato sul proprio forum la ricerca di partecipanti per The Lab, il programma che dà in prova in anteprima le nuove uscite OnePlus affinché gli appassionati selezionati li utilizzino per farne una recensione.

Le nuove uscite, in questo caso, sono OnePlus Nord 2 e, appunto, le cuffiette OnePlus Buds Pro: “Fremi in attesa del lancio di OnePlus Nord 2, che è imminente? Scommetto che non sapevi che la nuova generazione della famiglia Nord sarebbe stata accompagnata dai Buds Pro! Vuoi provarli entrambi? Potresti aspettare meno del previsto. The Lab è tornato e come l’ultima volta avrà un prodotto che non è uno smartphone (era la smart TV OnePlus U1S, ndr). Questa volta ci sono due prodotti in ballo: OnePlus Nord 2 e OnePlus Buds Pro".

Purtroppo però questo è tutto ciò che sappiamo ufficialmente sui nuovi auricolari TWS a marchio OnePlus. Anche ufficiosamente però non è che si sappia molto di più, perché l’azienda è stata molto brava a tenere il progetto OnePlus Buds Pro lontano da occhi indiscreti.

Le ipotesi su OnePlus Buds Pro

Così le indiscrezioni sono rimaste a bocca asciutta e noi possiamo solamente formulare delle ipotesi sul modo in cui le Buds Pro possano tentare gli appassionato, magari anche chi possiede già un prodotto della linea Buds. OnePlus è di solito molto attenta alle mosse dei concorrenti, per cui non è da escludere che i Buds Pro possano aver tratto ispirazione da alcune peculiarità delle AirPods Pro di Apple.

Ad esempio la conformazione in ear, più scomoda per alcuni e più comoda per altri, ma di sicuro vincente in termini di isolamento dal contesto, specie se associata ad una cancellazione attiva del rumore (ANC) che OnePlus, come Apple, potrebbe offrire sulle sue cuffiette Pro insieme ad una modalità “trasparenza" per enfatizzare, all’occorrenza, i rumori ambientali.

Insomma, le informazioni disponibili sono molto poche ed ancor meno le indiscrezioni, ma di positivo c’è che il 22 luglio è vicino ed allora scopriremo in un sol colpo OnePlus Nord 2 ed anche i misteriosi OnePlus Buds Pro.