Anteprima OnePlus Nord 2, non troverete di meglio a meno di 400 euro

Viene presentato a livello internazionale il nuovo OnePlus Nord 2, smartphone che viene venduto ad un prezzo di base inferiore ai 400 €, che rappresenta un eccellente rapporto tra qualità e prezzo. Negli ultimi anni abbiamo visto come i prezzi degli smartphone siano cresciuti vertiginosamente, fino a ballare pericolosamente intorno ai 1000 €. Fortunatamente, ci sono alcuni marchi innovativi, particolarmente aggressivi, che oggi riescono ad offrire prodotti molto accattivanti a cifre molto inferiori.

E’ il caso di OnePlus Nord 2, che viene lanciato a livello internazionale da uno dei brand più frizzanti sul mercato: OnePlus appartiene alla stessa famiglia di OPPO, realme e Vivo: tutte insieme, queste aziende sono oggi al secondo posto mondiale tra i produttori di smartphone. OnePlus Nord 2 arriva ad un anno esatto di distanza dal suo predecessore, con cui condivide il prezzo di partenza, ovvero 399 € che oggi sono la soglia di demarcazione per i prodotti che vengono definiti di fascia media.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Display, Batteria, Fotocamera

Il nuovo smartphone OnePlus Nord 2 nasce con l’obiettivo di offrire la migliore tecnologia possibile ad un prezzo comunque aggressivo: la promessa viene rispettata grazie allo schermo molto luminoso, realizzato con tecnologia fluid AMOLED. Questo significa che i colori sono molto ricchi, ma soprattutto che viene garantita una luminosità massima elevata e quindi un’ottima leggibilità anche alla luce diretta del sole.

La batteria, invece, è stata costruita dividendola in due parti, in modo tale da rendere più veloce la sua ricarica: per andare da 0 a 100% bastano infatti 35 minuti. L’intelligenza artificiale di cui lo smartphone è dotato, garantisce poi che il caricatore non danneggi la batteria per allungarne la vita e preservarne le prestazioni.

La fotocamera, invece, è stata realizzata con tre sensori, il più grande dei quali offre addirittura una definizione di 50 megapixel, capace di catturare oltre il 50% in più di luce rispetto al modello precedente.

Il 5G, anche con doppia SIM

L’annuncio di qualche giorno fa che anticipava alcuni dettagli del nuovo smartphone OnePlus Nord 2 ha creato un po’ di subbuglio tra i super appassionati di tecnologia perché il produttore cinese ha scelto di utilizzare un processore costruito da MediaTek.

Sono molti gli utenti convinti che questa sia una scelta di seconda categoria, in realtà i più recenti processori di MediaTek funzionano molto bene, garantiscono prestazioni eccellenti, contenendo molto i consumi energetici ed evitando il surriscaldamento quando in uso. Se questo non bastasse, il processore MediaTek Dimensity 1200 offre anche la possibilità di usare due Sim collegate contemporaneamente alla rete 5G, cosa che non tutti i telefoni 5G in circolazione possono oggi garantire.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’intelligenza artificiale

Uno dei dettagli particolari di OnePlus Nord 2 risiede nell’uso massiccio dell’intelligenza artificiale, che viene utilizzata per migliorare la qualità dei colori e della fedeltà di riproduzione del display, per l’ottimizzazione degli scatti e per l’elaborazione delle immagini notturne, ma anche per adattare le prestazioni del processore al tipo di uso che si fa del telefono.

Tutto quello che è stato descritto viene impacchettato dentro la confezione di rendita, che viene proposta a 399 €, per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A questo prezzo non sarà facile trovare qualcosa di meglio, anche se comunque ci sono molti altri dispositivi sicuramente interessanti.

Belli i colori che vanno da un azzurro che richiama il mondo di Tiffany ad un più classico grigio, adatto a tutte le situazioni.

Luca Viscardi, Mr Gadget