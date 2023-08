Fonte foto: Oneplus

Anche OnePlus punta sull’intelligenza artificiale: per rendere ancora più interessanti e completi i suoi smartphone, infatti, l’azienda intende portare l’AI generativa sulla sua gamma di prodotti. La conferma arriva da un sondaggio della divisione sperimentale OneLab di OnePlus che ha raccolto il parare della community, sempre molto “fedele” al brand, in merito alle possibili applicazioni dell’AI nei futuri prodotti dell’azienda. Le idee del team di OnePlus su come implementare l’intelligenza artificiale sono diverse.

OnePlus porta l’AI generativa su smartphone

Ci sono almeno sei funzioni che OnePlus vorrebbe implementare nei suoi smartphone grazie all’AI generativa. La prima è Shot Video Creator, un sistema che dovrebbe essere in grado di generare brevi video sulla base di un testo oppure di immagini. Molto interessante è anche la funzione Fact Checker che dovrebbe vedere la AI impegnata in un’attività di controllo di un contenuto, in modo da verificarne l’autenticità.

Un’altra funzione che OnePlus potrebbe implementare è Personalized Education Content, con un tool che punta a generare contenuti formativi personalizzati per l’utente. Tra le altre possibili implementazioni c’è Autofill Extension for Job Hunting, per creare automaticamente un profilo lavorativo con tutti i dati dell’utente, Learn More Extension, per ottenere riassunti di pagine web, e Caption Generator for Content Creator, che aggiunge descrizioni in automatico a foto e immagini di vario tipo.

Il progetto è ancora in sviluppo

L’AI generativa viene vista da molti produttori del settore smartphone come un importante punto di riferimento per il futuro e come una “killer app” in grado di convincere gli utenti a scegliere un brand, acquistandone i suoi prodotti come smartphone e tablet. Il progetto di OnePlus, quindi, deve essere considerato sotto quest’ottica. Introdurre l’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti, infatti, permetterebbe a OnePlus di poter contare su di un’arma in più per sostenere le vendite di smartphone e tablet.

Al momento, però, OnePlus non ha ancora svelato nulla di ufficiale. Il team di OneLab è al lavoro sulle possibili modalità di implementazione dell’AI generativa all’interno del software dei prodotti OnePlus. Lo sviluppo di nuove soluzioni a base di AI è sicuramente in corso ma, per ora, non ci sono tempistiche precise in merito al rilascio di una prima versione per gli utenti. Sarà necessario, probabilmente, attendere il prossimo anno per saperne di più.

Di certo, OnePlus si aggiunge alla lista dei produttori di smartphone interessanti all’AI. Oltre a Google, che ha già lanciato il suo chatbot Bard, anche altre aziende stanno lavorando a soluzioni analoghe. Tra queste, ad esempio, c’è una diretta concorrente di OnePlus come Xiaomi che ha mostrato una prima versione del suo chatbot AI per smartphone. L’intelligenza artificiale, quindi, potrebbe diventare, sempre di più, un punto di riferimento per il settore smartphone nel corso dei prossimi anni.