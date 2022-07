OnePlus Nord 2, prezzo in picchiato: sconto incredibile

Questo mese di luglio di conclude con un’offerta bomba su Amazon: il OnePlus Nord 2, smartphone con caratteristiche da top di gamma, lo troviamo al minimo storico grazie a un doppio sconto incredibile. Infatti, oltre a quello del 28% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 70€. In questo modo il risparmio è superiore ai 200€ e lo sconto arriva al 41%. E, inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Il OnePlus Nord 2 è un vero top di gamma, con componenti di ultimissima generazione. Come il processore MediaTek Dimensity 1200-AI che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto e rendere più veloce il dispositivo. Ottimo il comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 50MP. E per la batteria troviamo il supporto della ricarica rapida da 65W che impiega solamente 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Se volete un top di gamma al prezzo di un medio di gamma, questa è l’offerta che fa per voi. Vi suggeriamo di essere velocissimi: il numero di coupon è limitato e la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

OnePlus Nord 2: la scheda tecnica

Chiedere di più a uno smartphone con questo prezzo è davvero complicato. In questo preciso momento il OnePluis Nord 2 è uno dei dispositivi con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato e batterlo è davvero difficile. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Partiamo dal display. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz che rende l’utilizzo quotidiano molto più fluido. La qualità dei colori viene migliorata dall’intervento dell’intelligenza artificiale che gestisce la luminosità in modo intelligente per renderlo visibile in qualsiasi situazione. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 1200-AI con modem 5G integrato. Una delle peculiarità del processore sono proprio gli algoritmi di intelligenza artificiale che lo rendono molto performante. A supporto ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore e da un’ottima fotocamera anteriore da ben 32MP che permette di scattare selfie perfetti da caricare direttamente sui social. La fotocamera principale è da 50MP ed è supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da obiettivo macro. Ci sono anche le varie modalità di scatto per utilizzare al meglio i filtri.

La batteria da 4500mAh è supportata dalla ricarica ultrarapida da 65W: bastano poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia. A bordo troviamo anche l’interfaccia utente Oxygen, una delle migliori nel panorama Android, che offre tante funzionalità utili e rende il dispositivo ancora più veloce.

OnePlus Nord 2 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il OnePlus Nord 2 in offerta su Amazon a un prezzo di 288,66€, con uno sconto di ben il 41% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e anche del miglior prezzo web. La promozione si compone di un doppio sconto: oltre a quello del 28% presente in pagina, è disponibile un coupon da riscattare in pagina che fa scendere il prezzo di altri 70€. Il numero di coupon è limitato e quindi l’offerta potrebbe terminare subito. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 57,74€ al mese.

OnePlus Nord 2