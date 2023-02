OnePlus Nord 3: come sarà e quando arriva

OnePlus Nord 3, successore del fortunatissimo (e azzeccatissimo) OnePlus Nord 2 del 2022, sta arrivando: le indiscrezioni su questo modello iniziano a girare e le ultime sono state condivise dal leaker indiano @Gadgetsdata su Twitter, con tanto di scheda tecnica abbozzata. Queste informazioni sono ovviamente da prendere con le pinze, ma se fossero vere farebbero contenti i fan della serie Nord di OnePlus. Anche se, a dirla tutta, con una scheda tecnica come quella ipotizzata sarà molto difficile mantenere un prezzo finale simile a quello di OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 3: come sarebbe

Il processore a bordo del OnePlus Nord 3 potrebbe essere o il MediaTek Dimensity 8100 Max o il MediaTek Dimensity 8200 e, in entrambi i casi, si tratterebbe di un grosso salto in avanti rispetto al MediaTek Dimensity 1200 presente su OnePlus Nord 2. Sconosciuti i tagli di memoria al momento, anche se precedenti indiscrezioni suggerivano il taglio 12 GB di RAM (di tipo LPDDR5) e 256 GB di storage (di tipo UFS 3.1).

Se questi dati dovessero rivelarsi veri, quindi, OnePlus Nord 3 sarebbe un quasi top e non più un medio gamma classico. La conferma anche nel display, che sarebbe di tipo AMOLED, da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz contro i 6,43 pollici a 90 Hz del modello attuale.

Queste ultime rivelazioni tendono a confermare che il comparto fotografico posteriore sarà sempre di buon livello (forse identico a quello del modello attuale): infatti, sul retro del telefono sarebbero collocate tre fotocamere con un sensore principale, probabilmente il Sony IMX766 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un secondo sensore da 8 MP ultra grandangolare e un terzo sensore ancora sconosciuto. Sulla parte anteriore ci sarebbe un sensore da 32 MP deputato agli autoscatti e alle videochiamate.

Il OnePlus Nord 3 avrebbe una batteria da 4.500 o 5.000 mAh e supporterebbe una ricarica da 100W, contro i già ottimi 65 Watt del Nord 2.

OnePlus Nord 3: quando arriverebbe

Le prime notizie della nuova linea di telefoni OnePlus Nord 3 sono iniziate a circolare agli inizi di gennaio. Considerati i nuovi dettagli rivelati nelle scorse ore possiamo effettivamente supporre un arrivo in primavera, intorno a maggio. Come tradizione il lancio potrebbe avvenire prima in Cina e poi nel resto dei mercati, tra cui appunto anche l’Italia.

Per quanto riguarda il prezzo del OnePlus Nord 3, questo potrebbe essere ben più alto di quello del OnePlus Nord 2 (in foto), arrivato in Italia con un prezzo a partire da 399 euro. Ma se la scheda tecnica fosse confermata, allora non ci sarebbe nulla di strano.