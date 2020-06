OnePlus Nord, caratteristiche top a meno di 300 euro

OnePlus torna alle origini ed è pronta a lanciare uno smartphone con caratteristiche da top di gamma a meno di 300 euro. Queste sono le ultime indiscrezioni che arrivano sul OnePlus Nord, lo smartphone economico su cui sta lavorando da alcuni mesi l’azienda cinese e che dovrebbe essere lanciato a luglio. Da più fonti arriva la notizia che il prezzo del OnePlus Nord o OnePlus Z (sul nome ancora ci sono dei dubbi) sarà veramente basso.

Dopo anni in cui i prezzi degli smartphone OnePlus sono progressivamente aumentati fino a sfiorare (e in alcuni casi superare) i 1.000 euro, l’azienda cinese vuole fare un passo indietro e tornare al periodo in cui era considerato uno dei produttori più interessanti, soprattutto per il rapporto qualità prezzo degli smartphone. Il nuovo smartphone sembra avere tutte le caratteristiche al posto giusto per essere un best buy: supporto al 5G, schermo molto ampio con frequenza d’aggiornamento a 90Hz, 6GB di RAM e 4300mAh di batteria che permettono di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Le caratteristiche del OnePlus Nord

Con il OnePlus Nord, l’azienda cinese va all’attacco della fascia media di mercato. Dopo essersi concentrata negli ultimi anni sulla fascia dei top e premium di gamma, OnePlus vuole diversificare la propria strategia di mercato, come già fatto da altri produttori.

Il OnePlus Nord, sul cui nome ci sono ancora dei dubbi, dato che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare OnePluz 8 Lite e poi OnePlus Z, avrà a bordo il chipset Snpadragon 765G, costruito con un processo a 7 nanometri, e con al proprio interno un modem per la connessione 5G. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, non espandibile. Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED da 6,5 pollici con frequenza d’aggiornamento a 90Hz.

Dubbi sul comparto fotografico. Negli ultimi giorni sono uscite delle indiscrezioni che parlano della possibilità che siano ben quattro le fotocamere nella parte posteriore, anche se è molto più probabile che saranno tre. Il sensore principale dovrebbe essere da 48 Megapixel, il grandangolare da 12 Megapixel e poi un teleobiettivo da 13 Megapixel.

Conclude la scheda tecnica del OnePlus Nord una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica super-rapida.

Prezzo e data di uscita OnePlus Nord

La presentazione del dispositivo dovrebbe avvenire il prossimo mese in India, mentre l’arrivo sul mercato europeo è atteso tra agosto e settembre. Come anticipato, il prezzo del OnePlus Nord sembra essere davvero interessante: meno di 300 euro. Bisognerà vedere se anche in Europa sarà così conveniente.