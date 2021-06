OnePlus Nord CE 5G ufficiale: smartphone medio dal prezzo ottimo

Con OnePlus Nord CE 5G, annunciato nelle scorse ore, OnePlus ribadito l’intenzione di far cadere un tabù. Sull’altare del contenimento dei costi è stato infatti sacrificato l’alert slider, il selettore fisico sul fianco che consente di impostare le modalità d’uso e che è pure uno dei componenti più amati da chi possiede o ha posseduto uno smartphone di OnePlus.

Dalla sua introduzione sul fianco di OnePlus 2 non era mai accaduto che uno smartphone di OnePlus arrivasse senza alert slider, fino al debutto dello scorso anno dei OnePlus Nord N100 e Nord N10 5G i quali hanno sacrificato quel selettore peculiare sull’altare dei costi. La stessa dinamica ha coinvolto il nuovo OnePlus Nord CE 5G, che rimpingua la schiera degli smartphone dell’azienda privi di alert slider per proporsi ad un prezzo più vantaggioso. Nonostante questo la sua avventura non sarà semplice poiché la fascia di prezzo tra OnePlus Nord e Nord 10 5G è ben presidiata dalla concorrenza, ma OnePlus Nord CE 5G ha dalla sua una serie di caratteristiche capaci di renderlo interessante agli occhi del pubblico di riferimento.

OnePlus Nord CE 5G, caratteristiche tecniche

OnePlus Nord CE 5G possiede un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici 20:9 con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), supporto sRGB e alla gamma colori P3 e soprattutto con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Un ampio schermo su cui trova posto il foro per la fotocamera per i selfie in alto a sinistra, mentre al di sotto c’è il lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro del dispositivo.

A muovere le fila c’è lo Snapdragon 750G di Qualcomm con la GPU Adreno 619, a supporto 6, 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. Ben nutrito il comparto della connettività che annovera 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1 LE, Wi-Fi ac, USB-C 2.0, NFC, GPS assistito da GLONASS e Galileo. C’è l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri, l’audio è mono, e per quanto riguarda i sensori si contano: luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio e bussola.

La batteria è da 4.500 mAh: la capacità lascia ben sperare in un’autonomia che dovrebbe essere sufficiente a coprire la giornata pressoché in ogni condizione, ma nel caso servisse aiuto c’è il supporto alla ricarica rapida Warp Charge 30T Plus da 30 watt. Manca la ricarica wireless, ma alla luce del prezzo è difficile farne una colpa a OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G arriva con la OxygenOS 11 basata su Android 11 e con la garanzia di ricevere due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Dimensioni di 159,2 x 73,5 x 7,9 mm per un peso di 170 grammi.

OnePlus Nord CE 5G, caratteristiche della fotocamera

Quattro fotocamere in totale per OnePlus Nord CE 5G. Una sulla superficie frontale per i selfie da 16 megapixel con sensore Sony IMX471, stabilizzazione digitale e apertura f/2.45, tre sulla superficie posteriore: principale da 64 megapixel con pixel da 0,7 μm, lente a sei elementi, stabilizzazione elettronica ed apertura f/1.79, ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo da 119 gradi e apertura f/2.25, ed infine un sensore monocromatico da 2 megapixel f/2.4.

OnePlus Nord CE 5G, prezzo e disponibilità

OnePlus Nord CE 5G sarà in vendita sul portale ufficiale e su Amazon a partire dal 21 giugno. Preordini a partire dalle 11:00 del 12 giugno sul portale OnePlus e dalle 16:45 del 10 giugno su Amazon.

Prezzi: 299 euro per la variante 6+128 GB, 329 euro per quella da 8+128 GB nelle colorazioni Void e Charcoal Ink, infine 399 euro per la 12+256 GB in colorazione Silver Ray.

