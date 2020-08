OnePlus punta sugli smartphone lowcost: due modelli in arrivo

OnePlus continua a stupire con la sua offerta di smartphone e due modelli lowcost sarebbero presto in arrivo. Dopo il lancio di OnePlus Nord a fine luglio, uno smartphone di fascia media dal prezzo competitivo, sui siti di benchmark sono apparsi Billie 1 e Billie 2, il cui costo sarebbe anche inferiore.

Solo qualche settimana fa l’utente di Twitter Max J di Concept Creator ha postato un possibile rendering dei due nuovi modelli economici di OnePlus, basati proprio sull’appena uscito OnePlus Nord. Immagini che potrebbero non essere lontane dalla realtà, anche se l’azienda cinese non ha ancora confermato i rumors ormai in circolazione. Billie 1 e Billie 2, questi i nomi in codice, potrebbero però non essere destinati al mercato globale, ma solo a quello degli Stati Uniti, ma soprattutto potrebbero essere due modelli economici che supportano lo standard di connessione 5G.

OnePlus, cosa sappiamo dei modelli Billie

Al momento le informazioni sui due nuovi smartphone in cantiere di OnePlus sono poche. I prossimi modelli potrebbero essere equipaggiati con un processore Qualcomm Snapdragon 690 che supporta la connettività 5G. Inoltre, potrebbero supportare la ricarica fino a 18 W, non certo in linea con gli attuali top di gamma OnePlus Nord con supporto alla ricarica Warp Charge 30T. Proprio quest’ultima indiscrezione farebbe pensare che i nuovi smartphone arriverebbero sul mercato di fascia media con un prezzo anche inferiore a quello di OnePlus Nord.

I due smartphone potrebbero essere destinati al solo mercato USA, dato che il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, in una recente intervista a Wired aveva parlato di un nuovo smartphone destinato solo a quel mercato. Dall’azienda cinese per ora non ci sono né conferme, né smentite e bisognerà attendere altri rumors per poter scoprire tutte le caratteristiche di questi due modelli e l’eventuale data di lancio.