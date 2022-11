Oppo A17 è arrivato in Europa e costa pochissimo

Dopo il lancio in Malesia e India, Oppo punta anche al mercato di fascia bassa del Vecchio Continente, offrendo un modello molto economico ma con qualche interessante caratteristica: Oppo A17. Pur senza alcuna comunicazione ufficiale, infatti, A17 è ora in vendita in Olanda tramite le grandi catene dell’elettronica. La scheda tecnica è la stessa del modello asiatico, il meglio a disposizione di Oppo per costruire uno smartphone super low cost.

Oppo A17: caratteristiche tecniche

Il nuovo Oppo A17 è dotato del chipset MediaTek Helio G35, un processore lanciato due anni fa dal produttore per gli smartphone di fascia entry-level che non è dotato di modem 5G, come tutta la gamma Helio (e a differenza dei MediaTek Dimensity, che sono tutti 5G), ed è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

Lo smartphone è dotato di un display con pannello LCD da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una risoluzione HD+ (1.612×720 pixel). Come in tutti i telefoni con schermo LCD, anche su Oppo A17 il sensore delle impronte non è integrato sotto il display ma è posizionato altrove, in questo caso sul lato dello smartphone, nel tasto di accensione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo ha optato per una fotocamera principale da 50 MP abbinata a un sensore di profondità da 2 MP. Nella parte frontale, sotto un notch a goccia si trova una fotocamera per i selfie da 5 MP.

Tra le connessioni, oltre al 4G, troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.3 (il più recente) e non manca neanche il sempre comodo jack audio da 3,5 mm. A mancare, invece, è la connessione NFC.

Interessante, senza dubbio, la batteria da 5.000 mAh che si ricarica con un caricabatterie da 10 watt tramite porta micro-USB. Secondo Oppo, quando è completamente carica, questa batteria può fornire 20 ore di telefonate e altrettante di visualizzazione su YouTube.

La grande batteria impatta un po’ su dimensioni e peso di questo smartphone: Oppo A17 misura 164,2×75,6×8,3 mm e pesa circa 189 grammi.

A gestire il tutto ci pensa la shell ColorOS 12.1 di Oppo, basata su Android 12, che include anche diverse funzionalità di sicurezza e la funzione "Three-Finger Translate" che, tramite Google Lens, consente di tradurre rapidamente il testo presente in uno screenshot.

Oppo A17: disponibilità e prezzo

Il nuovo Oppo A17 per il mercato europeo arriva nella sola configurazione sopra descritta, ma in due colori: Lake Blue e Midnight Black, con una finitura in similpelle. Quest’ultima ha una struttura con una leggera grana della pelle e lo strato esterno è ricoperto da un rivestimento UV. A molti dispiacerà che per il momento la versione Orange rimane in esclusiva per il mercato indiano.

Il prezzo di listino per il mercato europeo è fissato in 179 euro, con l’Olanda scelta come prima nazione ad averlo a disposizione.