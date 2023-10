Oppo A79 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Oppo

Oppo ha presentato ufficialmente, al momeno solo per il mercato indiano, il nuovissimo Oppo A79 5G. Parliamo essenzialmente di uno smartphone di fascia medio bassa, con una scheda tecnica entry level, per un uso quotidiano tra navigazione sul web e social network, e un prezzo (indiano) decisamente interessante.

Oppo A79 5G: Scheda tecnica

Oppo A79 ha un display LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Panda Glass. Questo display è chiamato da Oppo “Sunlight Display” e in teoria può essere utilizzato anche all’esterno e in condizioni di luce intensa, tuttavia ha una luminosità di picco di 680 nit, quindi non può far miracoli.

Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Un processore di fascia medio bassa, ma dal consumo moderato e dalla bassa produzione di calore.

Presente anche la funzione RAM Expansion che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno del device (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sistema a due fotocamere che comprende un sensore da 50 MP e uno per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Nessuna traccia del chip per l’NFC, una scelta poco giustificabile visto che ormai è disponibile quasi sempre anche sugli smartphone di questa categoria.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti con la modalità Ultra Volume, la tecnologia sviluppata Oppo che permette agli utenti di aumentare fino al 300% il volume (del 200% se si usano gli auricolari).

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 33 W, con la possibilità di arrivare da 0 al 100% in circa 74 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.1.

Infine è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questo dispositivo dalla polvere e dagli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo A79 5G, prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A79 5G è disponibile al momento in esclusiva per il mercato indiano nei colori Mystery Black e Glowing Green. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 19.999 rupie indiane che, al cambio attuale, corrispondono a 227,58 euro.

Per ora non è ancora chiaro se questo smartphone arriverà anche in versione Global o se resterà esclusiva di alcuni mercati selezionati.