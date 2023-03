OPPO Enco Air2, con lo sconto su Amazon costano quasi la metà

Tra i tanti dispositivi indossabili che ci accompagnano quotidianamente troviamo gli auricolari che si inseriscono nell’orecchio. Sono decisamente comodi perché ci consentono di ascoltare musica o di rispondere a una telefonata mentre svolgiamo altre attività.

Non tutti però amano questo genere di cuffiette quando dotate di gommini, cioè gli auricolari in-ear. Per questo motivo sono disponibili modelli semi in-ear, cioè ergonomici e senza gommini che alloggiano perfettamente nell’orecchio senza arrecare fastidio. Le Oppo Enco Air2 rispondono a questi utenti e in più sono un dispositivo recente arrivato in Italia lo scorso maggio. Sono un modello entry level, cioè hanno una scheda tecnica di base ma a cui non manca nulla. Inoltre, grazie all’offerta in corso su Amazon sono proposte scontate di quasi della metà.

Oppo Enco Air2 – Auricolari semi in-ear – Colore bianco)

OPPO Enco Air2: caratteristiche tecniche

A bordo di ogni auricolare Oppo Enco Air 2 c’è un driver da 13,4 millimetri placcato in titanio che migliora la qualità del suono sia che si ascolti un potente brano rock (bassi) sia una dolce canzone pop (alti). Ogni auricolare pesa 3,4 grammi, quindi è leggerissimo e con un design ergonomico (che si adatta all’orecchio) per questo si può indossare per molte ore senza avvertire fastidi.

Durante una chiamata, la qualità dell’audio è definita e limpida, per cui la nostra voce arriva all’interlocutore cristallina e ripulita da eventuali rumori di sottofondo, attivandosi la cancellazione del rumore con AI (Intelligenza Artificiale).

Inoltre sulle Oppo Enco Air2 è è disponibile l’equalizzazione Enco Live, che ottimizza la riproduzione audio.

Tra le funzioni segnaliamo i controlli smart touch presenti sulla parte superiore delle aste, che, ad esempio, con un doppio tocco permettono di scattare una foto dallo smartphone collegato, utile in caso di selfie. Altre funzioni come le impostazioni dei sound effect sono gestibili dall’app MyMelody.

La connessione si basa sullo standard Bluetooth 5.2 a bassa latenza (fino a 80 ms), con trasmissione dell’audio in formato binaurale, cioè chi ascolta avverte che i suoni sono ben posizionati nello spazio.

La batteria di ogni auricolare ha una capacità di 25 mAh mentre la custodia di ricarica è da 440 mAh, e gli auricolari si ricaricano in 90 minuti mentre la custodia richiede 120 minuti.

Gli auricolari possono garantire, secondo le specifiche del produttore, 4 ore di ascolto continuo prima di essere ricaricati nella custodia, per un totale di 24 ore di audio. Infine, grazie alla certificazione IPX4 sono resistenti alle gocce d’acqua e sudore e quindi si possono usare anche per un allenamento sportivo all’aperto.

OPPO Enco Air2: l’offerta Amazon

Le Oppo Enco Air2 sono dispositivi entry level con una scheda tecnica recente e arrivate in Italia meno di un anno fa ad un prezzo di listino di 69,99 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, però cambia tutto e lo sconto le rende anche irresistibili poiché è possibile indossarle spendendo 39,99 euro (-43%,-30 euro) e questa è una grandiosa opportunità per chi è alla ricerca di un paio di auricolari di ultima generazione ad un prezzo più che strepitoso.

