Oppo Reno 3 e Reno 3 Pro ufficiali: 5G a basso costo

Gli smartphone Oppo Reno 2 sono ancora molto recenti (sono stati infatti presentati pochi mesi fa e sono stati recentemente aggiornati nel software e nel firmware) ma la casa cinese ha già annunciato la famiglia Reno 3, composta da due smartphone di media gamma: Oppo Reno 3 5G e Oppo Reno 3 Pro 5G.

Come si può intuire dal nome, entrambi gli smartphone nascono col supporto nativo alla nuova rete veloce 5G. Sono stati presentati in Cina, dove arriveranno a breve, mentre non è ancora noto quando arriveranno in Europa e negli altri mercati. È ipotizzabile che Oppo preveda il lancio internazionale entro la prima metà del 2020, quando anche in Europa la rete 5G inizierà ad essere più diffusa e più matura. Per il resto, connessione a parte, si tratta di due smartphone medi dalle ottime caratteristiche e che, oltre che per il display, differiscono tra loro soprattutto per il comparto fotografico e il processore utilizzato.

Oppo Reno 3 Pro 5G: caratteristiche e prezzo

L’Oppo Reno 3 Pro 5G ha un display da 6,5 pollici in tecnologia AMOLED, con risoluzione di 2.400×1080 pixel, sensore di impronte integrato e refresh rate fino a 90 Hz. Si tratta di uno schermo 20:9, con Gorilla Glass 5 e notch a foro per la fotocamera centrale. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 765, il modello medio della nuova generazione di SoC Qualcomm, ed è affiancato da una GPU Adreno 620, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore ha quattro sensori: fotocamera principale da 48 MP, grandangolo da 8 MP, telephoto da 13 MP e un sensore monocromatico da 2 MP. La selfie camera è da ben 32 MP. La batteria è da 4.020 mAh con ricarica fino a 30 Watt, mentre il sistema operativo è Android 10 con interfaccia utente ColorOS 7. In Cina l’Oppo Reno 3 Pro 5G avrà un prezzo base di 3.999 yuan, cioè circa 520 euro.

Oppo Reno 3 5G

La versione meno potente del medio di gamma della nuova serie Oppo Reno 3 avrà un processore MediaTek Dimensity 1000L, sempre octacore come lo Snapdragon 765, ma meno potente. La GPU sarà una Mali-G77 MC9, la RAM da 8 o 12 GB. Un solo taglio per la memoria interna: 128 GB. Identica la batteria, mentre lo schermo è sempre AMOLED ma da 6,4 pollici e con refresh massimo da 60 Hz. La fotocamera anteriore è la stessa del modello Pro, mentre il reparto fotografico posteriore è completamente diverso, con tre sensori: il principale da 64 MP, il secondario da 8 MP e un monocromatico da 2 MP. In Cina l’Oppo Reno 3 5G avrà un prezzo base di 3.399 yuan, cioè circa 430 euro.