Oppo Reno 6 Pro pronto al debutto: svelate le caratteristiche

Il mese scorso è stata ufficializzata in Cina la gamma Oppo Reno 6, ma le bocche di Oppo sono rimaste cucite sulla loro commercializzazione in Europa. Le indiscrezioni invece hanno da subito dato la cosa per scontata, scommettendo sulla volontà dell’azienda di dare continuità ad un progetto che negli ultimi anni ha sempre puntato sul Vecchio Continente.

Le indiscrezioni stanno lasciando rapidamente il passo ai fatti: la versione Pro di Oppo Reno 6 avrebbe infatti ricevuto la certificazione da parte dell’ente americano FCC, prassi che di norma precede l’ufficializzazione su scala globale. Poche settimane fa uno smartphone di Oppo con codice modello CPH2247 è stato notato su diverse piattaforme di certificazione tra le quali, peraltro, figurava l’europea EEC, ed è lo stesso CPH2247 adesso ad essere passato dalla lente d’ingrandimento dell’FCC. Oppo Reno 6 Pro potrebbe essere dunque vicino al lancio su scala globale, e l’unico vero dubbio rimasto è se la medesima sorte toccherà anche a Oppo Reno 6 e Oppo Reno 6 Pro+.

Oppo Reno 6 Pro “a rapporto" dall’FCC

L’FCC ha rilevato che Oppo CPH2247 avrebbe misure di 160,8 x 72,5 x 7,99 millimetri per 188 grammi, la ColorOS 11.3 e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 watt. Dovrebbe trattarsi di Oppo Reno 6 Pro, anche se le specifiche non corrispondono con quello ufficializzato in Cina: le dimensioni infatti sono differenti.

L’ipotesi più quotata è che l’Oppo Reno 6 Pro+ presentato in Cina possa essere rinominato in Oppo Reno 6 Pro in occasione del lancio globale, lettura che è confermata dalle dimensioni rilevate dall’FCC se messe a confronto con quelle dell’Oppo Reno 6 Pro+ “cinese". Quindi è possibile che lo smartphone con chip Snapdragon 870 possa essere commercializzato in Europa e negli altri mercati esterni alla Cina con le vesti di Oppo Reno 6 Pro.

Del resto anche le restanti informazioni diffuse dall’FCC sono sovrapponibili alle specifiche di Oppo Reno 6 Pro+ in vendita in Cina. La batteria ad esempio ha la medesima capacità – 4.500 mAh – e può essere ricaricata alla stessa potenza di 65 watt, ed anche la ColorOS è in versione 11.3.

Le caratteristiche tecniche di Oppo Reno 6 Pro

Per cui, se così dovesse essere, l’Oppo Reno 6 Pro globale, e quindi anche europeo, sarebbe uno smartphone Android basato sull’architettura Snapdragon 870 di Qualcomm, con display AMOLED da 6,55 pollici e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 8 oppure 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione e ben quattro fotocamere posteriori che si aggiungono alla fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie: una principale da 50 megapixel, una ultra grandangolare a 16 MP, un teleobiettivo con zoom 2x da 13 MP e infine una fotocamera per le macro da 2 MP.