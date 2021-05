Oppo Reno6, primi dettagli sui nuovi top di gamma

La serie Oppo Reno6 è in dirittura di arrivo. I nuovi smartphone arriveranno presto sul mercato e, attraverso le prime indicazioni, cominciano a rivelare parte del loro notevole potenziale. Grazie alle certificazioni sono stati resi noti alcune dei dettagli tecnici dei due top di gamma che debutteranno nelle prossime settimane: Oppo Reno6 Pro e Reno6 Pro+.

Messo un punto alla serie Reno5, con i tre modelli presentati in Cina a dicembre dello scorso anno, per Oppo è già tempo di una nuova linea tutta da scoprire. Analizzando i dati presenti nelle documentazioni delle certificazioni TENAA, è stato possibile dare uno sguardo alle due varianti più performanti tra i Reno6 anticipando di una manciata di giorni le comunicazioni ufficiali della casa produttrice. Identificati con i codici PEPM00 e PENM00, Pro e Pro+ i dispositivi rappresentano la punta di diamante di Oppo e lo fanno con specifiche tecniche di livello che sapranno accontentare gli estimatori dei prodotti dell’azienda e non solo.

Oppo Reno6 Pro, caratteristiche tecniche

Guardando Oppo Reno6 Pro, il primo elemento che salta agli occhi è quello dello schermo: si tratta di un display curvo OLED da 6,55 pollici, con risoluzione FullHD+ e un punch hole dedicato alla fotocamera frontale posizionato nell’angolo superiore sinistro. La frequenza di aggiornamento, nonostante l’assenza di un riferimento nella certificazione TENAA, dovrebbe raggiungere i 90Hz, uno standard sugli schermi di recente produzione e per la linea stessa.

All’interno, invece, troviamo il processore MediaTek Dimensity 1200. Si tratta di un’interessante opzione viste le potenzialità del nuovo SoC di Mediatek, che offre prestazioni non di molto inferiori a quelle dei SoC usati sui dispositivi più cari, cioè Qualcomm Snapdragon 888 o Samsung Exynos 2100. Il Mediatek Dimensity 1200, inoltre, grazie a un processo produttivo a 6 nm mantiene consumi ridotti e quindi garantisce una notevole autonomia della batteria dello smartphone.

Spazio di archiviazione e memoria RAM di Oppo Reno6 non sono da poco: per il primo, 256GB potrebbe essere il taglio massimo tra quelli disponibili, mentre la seconda partirà presumibilmente da 8GB fino a 12GB in base alle configurazioni. Ad alimentare il tutto, una batteria a doppio modulo da 2250mAh, per un totale di 4500mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 65W (ma solo con caricatore proprietario). Per quanto concerne il sistema operativo, ColorOS 11.1 (o, addirittura, 11.2) basato su Android 11 sarà verosimilmente la soluzione adottata.

Oppo Reno6 Pro+, caratteristiche tecniche

Il fratello maggiore, Oppo Reno6 Pro+, ricalca in parte le specifiche dell’opzione meno ricca. Stesso schermo e batteria, dunque, ma un processore completamente diverso. In questo caso, la decisione è caduta sullo Snapdragon 870 di Qualcomm. Le prestazioni sono piuttosto simili, sebbene la proposta di MediaTek abbia dalla sua un consumo più armonico della batteria grazie alla sua architettura a 6nm.

Anche la RAM e lo spazio di archiviazione di questo dispositivo dovrebbero arrivare in diversi tagli; al momento, però, non si hanno informazioni disponibili sulle alternative messe a disposizione in fase di acquisto.

Serie Oppo Reno6, quando arriva sul mercato

Oppo Reno6 farà il suo debutto ufficiale il prossimo 22 maggio, sul mercato cinese. Come spesso accade, i modelli per i mercati esteri potrebbero subire dei cambiamenti rispetto a quelli originali, quindi è opportuno tenere conto di eventuali variazioni; potrebbero altresì andare in vendita nei giorni precedenti, quindi meglio tenere gli occhi aperti se si è interessati a questi smartphone.

Oltre ai due dispositivi, si attende in ogni caso anche una versione "lite", con un processore diverso rispetto a quanto visto finora; non resta che attendere per vedere da vicino cosa accadrà.