Samsung garantirà ben sette anni di aggiornamenti gratuiti per alcuni modelli di Smart TV: più vantaggi per gli utenti e una marcia in più rispetto alla concorrenza

Fonte foto: monticello / Shutterstock.com

Il mercato degli smart TV si sta facendo più competitivo ogni giorno che passa, con nuovi modelli che vengono rilasciati con frequenza da aziende affermate ed emergenti e con nuove funzionalità interessanti e basate sull’intelligenza artificiale. Per restare competitivi e leader del settore e per permettere a chi sceglie uno smart tv del brand di avere un dispositivo sempre all’avanguardia, Samsung Electronics ha preso una decisione che rappresenta un’ottima notizia per tutti i consumatori.

Samsung offrirà aggiornamenti gratuiti del sistema operativo Tizen OS fino a ben sette anni consecutivi, per tutti i modelli di smart TV acquistati in futuro e per alcuni di quelli già venduti in passato. In questo modo, l’azienda prevede di consolidare la sua posizione sul mercato.

Smart TV Samsung: 7 anni di aggiornamenti

Le aziende che stanno investendo nel mercato dell’elettronica e, in particolar modo, nel mercato degli smart tv sono in crescita. Samsung, che nel tempo ha assunto un ruolo importante nel settore, non si lascia spaventare, ma ha deciso di offrire un considerevole vantaggio a tutti i consumatori che scelgono un dispositivo del brand: aggiornamenti fino a sette anni di Tizen OS, il sistema operativo che supporta gli smart tv a partire dai modelli che sono stati messi in commercio nel 2023.

Nel dettaglio, gli aggiornamenti gratuiti fino a sette anni verranno applicati a tutti i modelli rilasciati a partire da marzo 2024 e ad altri selezionati introdotti nel 2023. Una mossa che può sembrare di poca importanza, ma che offre ai dispositivi un grande vantaggio competitivo rispetto a quelli venduti dalla concorrenza e che consentirà di integrarvi sistemi e funzionalità basati sull’intelligenza artificiale.

Yoon Seok-woo, a capo della Visual Display Business Division di Samsung, ha annunciato il progetto e ha commentato questa decisione, affermando che sarà la chiave per ampliare il divario sul mercato tra Samsung e le altre aziende, soprattutto TCL e Hisense.

Smart TV Samsung e AI, i piani dell’azienda

Gli aggiornamenti gratuiti del sistema operativo Tizen OS, lanciato nel 2015, rientrano in un progetto più ampio dell’azienda, ossia quella di creare Smart TV perfettamente integrabili in un ecosistema domestico.

Tizen offre numerose funzionalità. Oltre alla piattaforma Samsung TV Plus e la possibilità di accedere a Gaming Hub, nel prossimo futuro consentirà di gestire, direttamente dal proprio televisore (anche quando spento o quando ci si trova fuori casa), la Smart Home, collegandosi ad altri dispositivi, come sistemi di condizionamento smart, robot aspirapolvere e elettrodomestici AI.

L’obiettivo, ha affermato Yoon Seok-woo, è quello di contribuire allo sviluppo dell’intelligenza artificiale domestica. Samsung, grazie a Tizen, sarà inoltre in grado di offrire soluzioni basate sull’AI e di sfidare grandi realtà, come Android di Google e iOS di Apple.