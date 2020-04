Oval: cos'è, come funziona, costi, come ricaricare

Testa italiana e cuore britannico. Oval nasce nel 2016 nel Regno Unito da un’idea di Benedetta Arese Lucini e Claudio Bedino e, come molti altri prodotti fintech, si propone di cambiare il mondo della finanza per come oggi lo conosciamo. Solo che, a differenza di molte altre fintech internazionali, lo fa con un approccio completamente differente.

Lo scopo di Oval Money, primo prodotto nato dalla mente dei due giovani italiani, è quello di “educare al risparmio e agli investimenti”. La piattaforma, infatti, offre diversi strumenti per il controllo delle spese e consente di investire piccole somme, frutto dei risparmi generati da una più accorta gestione dei propri guadagni. Il secondo step è stato quello di creare Oval Pay, una carta conto che consente di accedere ai servizi di gestione delle spese tipici di Money senza esser costretti ad “appoggiarsi” a un conto corrente esterno.

Cos’è Oval Pay

Oval Pay è una carta conto con IBAN italiano del circuito Visa che, oltre alle “solite” funzionalità offerte da altre carte conto o banche “fisiche”, mette a disposizione degli utenti anche gli strumenti per il controllo delle spese e “l’automazione” degli investimenti di Money. Un servizio a suo modo unico, che unisce in un unico prodotto sia uno strumento di pagamento sia esclusive funzionalità che “insegnano” all’utente a gestire in maniera migliore i suoi guadagni e il suo budget mensile.

Come funziona Oval Pay: le funzioni principali

Il fulcro di Oval, come di ogni altro servizio fintech, è l’app per smartphone disponibile sia su piattaforma Android sia su iPhone. Dall’applicazione sarà possibile sia gestire il proprio conto Oval Pay , sia aderire al programma Money e ricevere suggerimenti su come gestire il proprio denaro e fare piccolissimi investimenti.

Dalla schermata principale si controlla il saldo del conto e gli ultimi movimenti, mentre nella barra in basso sono presenti le scorciatoie per accedere a tutte le altre funzionalità e strumenti. Si potrà, ad esempio, gestire la carta di debito del circuito Visa legata al proprio conto corrente, fare bonifici e aderire al “programma” Money. Da questa sezione, ad esempio, potremmo decidere se accumulare nel nostro “salvadanaio digitale” i centesimi di resto delle spese fatte con la carta Oval o con le altre carte e conti associati al nostro profilo; oppure se venire pagati per la condivisione di post sponsorizzati sul nostro profilo Facebook oppure se aderire ad altre campagne promozionali.

Carta Oval Pay

Associata al conto corrente Oval, come detto, troviamo una carta di debito del circuito Visa. Grazie alla carta Oval potremo fare acquisti online, pagare presso tutti i punti vendita che accettano Visa e prelevare contanti da qualunque bancomat in giro per il mondo. Dalla sezione dedicata sull’app, invece, sarà possibile gestirne gli aspetti “amministrativi”: si potrà congelare o bloccare, chiedere nuovamente il PIN e gestire i limiti di spesa mensili e giornalieri.

Oval Pay costi

Oval Pay non ha canoni mensili di gestione né costi di adesione. L’apertura di un conto corrente è gratis, va fatta attraverso l’app e richiede una manciata di minuti. I prelievi dai bancomat in euro sono gratuiti in tutti i Paesi dell’Area Euro, mentre per quelli in valuta straniera si dovrà pagare 2,5 euro per ogni prelievo. I bonifici ordinari sono gratuiti, mentre quelli istantanei (con accredito della somma sul conto corrente del destinatario nel giro di pochi secondi) costano 1 euro. Trasferire denaro tra conti Oval Pay, invece, è sempre gratuito e immediato.

Come ricaricare Oval Pay

Per ricaricare la carta Oval Pay – e, di conseguenza, trasferire denaro sul conto corrente collegato – si avranno tre possibilità: