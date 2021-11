Ozark 4: il nuovo dettaglio sulla trama

Dalla tranquilla periferia di Chicago, la famiglia Byrde si ritrova coinvolta in loschi affari a Ozark, in Missouri. La trama si fa sempre più complicata per la serie Ozark che arriva alla quarta stagione e che finalmente ha una data di uscita su Netflix.

Un family crime che tiene col fiato sospeso, mentre i fan si ritrovano coinvolti nella vita dei coniugi Marty e Wendy, interpretati da Jason Bateman e Laura Linney, alle prese con qualcosa più grande di loro. La serie televisiva, di cui Bateman è anche produttore esecutivo, analizza il percorso della famiglia Byrde tra capitalismo, dinamiche familiari e sopravvivenza. Un viaggio verso l’inferno, che nella terza stagione vedeva Marty e Wendy ormai uno contro l’altro, con un finale ricco di tensione e con un terribile e brutale omicidio. Netflix si prepara ad accogliere la quarta stagione di Orzak, che verrà rilasciata in due parti, ognuna composta da 4 episodi.

Orzak 4: il nuovo trailer

Nuovi dettagli fanno ben pensare che la stagione finale di Orzak sarà al cardiopalma. Il personaggio interpretato da Bateman nel teaser ripercorre i momenti drammatici delle precedenti stagioni, commentando: "Gli esseri umani prendono decisioni, commettono azioni e questo fa accadere le cose. Crea un effetto valanga: fa sì che altre persone prendano decisioni. Il ciclo continua e la palla di neve continua a rotolare".

Le premesse della quarta stagione sono ottime e garantiscono per i fan colpi di scena e tensione. E nelle prime foto diffuse da Netflix ritroviamo Marty e Wendy sconvolti e ricoperti di sangue, mentre Ruth e Wyatt condividono un tenero momento.

Orzak 4: le anticipazioni

L’attesa si fa sempre più impaziente per scoprire cosa accadrà alla famiglia Byrde. Nella terza stagione marito e moglie si erano ritrovati uno contro l’altra, il tutto mentre la situazione si faceva sempre più drammatica. Poi il colpo di scena che ha chiuso la stagione: il brutale omicidio dell’avvocato Helen davanti a Marty e Wendy, sempre più sconvolti e soprattutto sempre più implicati negli affari criminali.

A rilasciare alcune anticipazioni è stato lo showrunner Chris Mundy, che aveva anticipato la trama della quarta stagione: "Riguarderà se i Byrde riusciranno a trasformare il più grande errore della loro vita in questo enorme vantaggio. E se lo faranno, il karma li raggiungerà?".

Orzak 4: quando arriva

L’ultima stagione di Orzak sarà composta da 14 episodi divisi in due parti. La prima parte da 7 episodi della stagione conclusiva del family crime arriverà in streaming su Netflix il prossimo 21 gennaio 2022.

Per poter vedere la seconda parte, invece, bisognerà attendere almeno la metà del 2022.23