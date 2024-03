Dopo Netflix, Disney+ e Prime Video, un’altra piattaforma di streaming si converte alla filosofia degli “ads“: su Paramount+ stanno arrivando gli spot pubblicitari, con un nuovo piano di abbonamento “economico“.

E non sarà la sola novità del 2024 per la piattaforma, visto che a fine anno in quasi ogni mercato gli abbonamenti disponibili saranno tre e non più uno, come oggi. Si parte dal Canada, si proseguirà in Australia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera, Austria e Italia.

Paramount+: i nuovi piani in arrivo

In Canada il nuovo piano si chiamerà “Basic (with ads)“, cioè Base con pubblicità, e costerà 6,99 dollari canadesi. Il nuovo piano segnerà l’inizio della disponibilità di Paramount+ con tre abbonamenti diversi: Basic (with ads), Standard e Premium.

I dettagli economici e tecnici dei singoli piani sono ancora in parte sconosciuti, ma sappiamo che il Basic (with ads) arriverà in Canada ad aprile e poi in Australia a giugno.

Nel frattempo, a marzo, in Francia debutterà Paramount+ Premium che arriverà entro fine anno negli altri Paesi europei già elencati. In Francia, quindi molto probabilmente anche in Italia, Paramount+ Premium costerà 10,99 euro al mese, a fronte di un abbonamento Standard da 7,99 euro al mese (stesso prezzo per l’Italia).

Al momento, in Italia, Paramount+ è disponibile con un solo abbonamento (di fatto lo Standard) e non mette a disposizione la risoluzione 4K, né il Dolby Vision, né il Dolby Atmos, né alcun formato HDR. Con questo piano è possibile usare al massimo 2 dispositivi contemporaneamente.

Quasi certamente questi limiti varranno anche per il piano Base con pubblicità, mentre il Premium metterà a disposizione degli utenti i formati audio/video avanzati, il 4K e sarà utilizzabile con 4 dispositivi alla volta.

Non sono ancora stati annunciati, ma è praticamente certo che verranno messi in atto a breve, nuovi metodi per impedire la condivisione delle password.

Streaming: il 2024 è l’anno della svolta

Paramount+ è solo l’ultima delle piattaforme che ha annunciato nuovi piani di abbonamento, con e senza pubblicità. Netflix ha anticipato tutti nel 2022, seguita a fine 2023 da Disney+ e a inizio 2024 da Prime Video. Ma prima o poi toccherà a tutti.

Il 2024, infatti, segnerà il passaggio definitivo dello streaming a pagamento dal vecchio modello (ormai economicamente insostenibile) completamente senza spot, alla coesistenza di piani senza spot molto costosi e piani con spot più accessibili.

Netflix, d’altronde, ai suoi investitori lo ha detto chiaramente: l’abbonamento più redditizio, per la piattaforma, è quello “economico” con la pubblicità. E proprio su quello è bene spingere, sia per Netflix che per tutte le altre.

Lo streaming, quindi, assomiglia sempre di più alla cara vecchia TV tradizionale e, in questo senso, ha un po’ tradito sé stesso e la sua promessa iniziale di offrire contenuti di qualità, ad un prezzo ragionevole, senza la nota della pubblicità.