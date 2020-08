Se hai la necessità di archiviare per un lungo periodo dei documenti elettronici in formato PDF, lo standard internazionale PDF/A è la soluzione giusta per te. Questo formato ti permette di visualizzare il documento nello stesso modo, anche dopo molto tempo e con programmi diversi. Ci sono vari modi che si possono utilizzare per creare o salvare un PDF in formato PDF/A. Con la nostra guida ti spiegheremo come convertire un PDF in PDF/A in modo semplice, veloce e sicuro.

PDF/A: cos’è

Prima di vedere come si può convertire un PDF in PDF/A, è bene che tu sappia cos’è il PDF/A. Si tratta di un formato particolare di PDF studiato appositamente per l’archiviazione a lungo termine di documenti elettronici. Con il PDF/A i tuoi documenti sono al sicuro e, se avrai la necessità di inviarli, chi li riceverà potrà vederli esattamente come li vedi tu anche a distanza di tempo e con programmi e dispositivi diversi.

Convertire un PDF in PDF/A da computer

Ora parliamo di come puoi convertire un PDF in PDF/A dal tuo computer. Vedrai che non è nulla di complicato. Per prima cosa ti consigliamo di scaricare LibreOffice, che è considerata la migliore alternativa gratuita a Microsoft Office. Dopo che hai scaricato LibreOffice, puoi finalmente convertire il tuo PDF nel formato PDF/A. Ecco come che cosa devi fare:

Premi su File , la voce che trovi in alto a sinistra;

, la voce che trovi in alto a sinistra; Seleziona Esporta nel formato PDF dal menu che compare;

dal menu che compare; Seleziona la scheda Generale nella finestra che viene visualizzata;

nella finestra che viene visualizzata; Posizionati con il cursore in corrispondenza della sezione Generale ;

; Spunta la casella che vedi accanto alla voce Archivio PDF/A -1a (ISO 19005- 1);

Premi sul pulsante Esporta;

Per terminare l’operazione, non ti resta che indicare la posizione in cui vuoi salvare il tuo file e poi premere sul pulsante Salva.

Adesso ti spieghiamo un altro sistema che puoi utilizzare per passare da PDF a PDF/A. Per questa soluzione useremo PDFCreator, che è un software di Windows che permette di creare un file PDF/A da un documento in PDF impiegando qualsiasi programma che ha la funzione Stampa. Per utilizzare PDFCreator, devi innanzitutto scaricarlo ed installarlo. Per Convertire un PDF in PDF/A con PDFCreator procedi in questo modo:

Clicca sulla voce File che trovi nella finestra del programma;

che trovi nella finestra del programma; Premi su Stampa;

Seleziona PDFCreator dall’elenco delle stampanti disponibili;

dall’elenco delle stampanti disponibili; Clicca sul pulsante Stampa oppure su OK ;

oppure su ; Inserisci il nome che vuoi dare al documento nella finestra che compare;

Premi la voce Profilo dal menu;

Seleziona PDF/A (conservazione a lungo termine);

Indica dove vuoi salvare il documento e premi Salva.

Da PDF a PDF/A tramite web

Se non vuoi scaricare e installare i programmi che ti abbiamo indicato nel paragrafo precedente, abbiamo due soluzioni da proporti per passare da PDF a PDF/A direttamente via web. La prima soluzione sfrutta PDF Converter, un servizio online gratuito che ti dà la possibilità di convertire i file PDF in diversi formati. Per poter utilizzare PDF Converter devi collegarti al sito web del servizio. Una volta che ti sei collegato, procedi in questo modo:

Premi sul pulsante blu Select file;

Seleziona il documento in PDF che vuoi convertire;

Seleziona la voce PDF ARCHIVE (pdfa) dal menu a tendina presente sotto la voce Convert to ;

dal menu a tendina presente sotto la voce ; Clicca sul pulsante di colore blu Convert ;

; Premi sul pulsante di colore verde Download per scaricare sul tuo computer il file in formato PDF convertito in PDF/A.

La seconda soluzione di cui ti vogliamo parlare utilizza, invece, docuPub. Anche questo è un servizio web gratuito e facile da usare. Per convertire PDF in PDF/A devi sempre collegarti al sito web del servizio. Una volta che ti sei collegato, procedi in questo modo:

Seleziona l’opzione PDF/A dal menu a tendina che trovi sotto la voce Output format;

dal menu a tendina che trovi sotto la voce Clicca sul bottone sotto la voce Select the File to convert per selezionare dal computer il documento in formato PDF che devi convertire;

per selezionare dal computer il documento in formato PDF che devi convertire; Scegli dal menu a tendina sotto la voce Delivery Method se vuoi scaricare il file direttamente dalla finestra del browser tramite Wait for conversioni in browser oppure se preferisci che ti venga inviato tramite posta elettronica selezionando Email me a link to the document ;

se vuoi scaricare il file direttamente dalla finestra del browser tramite oppure se preferisci che ti venga inviato tramite posta elettronica selezionando ; Premi sul bottone Upload & Convert in basso per terminare l’operazione.

Adesso non ti resta che scegliere la soluzione che preferisci per avere comodamente i tuoi file in formato PDF/A.