Philips, smart TV in offerta con uno sconto eccezionale: quanto costa

Continuano su Amazon le grandi offerte sugli smart TV. Come ben sappiamo sono tra i dispositivi più venduti sulla piattaforma di e-commerce e ogni giorno troviamo nuove offerte su nuovi modelli. Oggi è la volta degli smart TV Ambilight di Philips, televisori unici nel loro genere perché hanno una striscia LED lungo il bordo del display che risponde alle azioni sullo schermo. In base alla tipologia di contenuto, i LED si accendono per creare un’atmosfera differente e per renderci ancora più partecipi della scena del film o della serie TV. Funzionalità che troviamo solamente su questi smart TV Philips.

In offerta sulla piattaforma di e-commerce troviamo due modelli, che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo. Sono rispettivamente il televisore Philips 43PUS7906 e lo smart TV Philips 55PUS7906/12: come si può intuire dal nome la diagonale dello schermo è da 43 e da 55 pollici. L’offerta sui due smart TV è molto interessante: lo sconto è rispettivamente del 39% per il modello più piccolo e del 38% per quello più grande. Il risparmio sul prezzo di listino arriva fino a 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Una super promozione per due televisori che sono dei veri top di gamma.

Smart TV Philips Ambilight: scheda tecnica e funzionalità

Mai come in questa occasione è importantissimo parlare delle funzionalità extra offerte dallo smart TV. Come detto in precedenza, gli smart TV Ambilight di Philips sono unici nel loro genere proprio per la funzionalità che dà il nome al televisore. Il sistema Ambilight, infatti, è una caratteristica molto particolare: si tratta di una striscia LED presente su tre lati dello smart TV e che si adatta all’azione sullo schermo emettendo una luce coinvolgente. In questo modo sembrerà di essere direttamente nell’azione del film o della serie TV.

Ambilight non è l’unico motivo per cui gli smart TV Philips sono dei veri top di gamma. Su entrambi i modelli (da 43 e 55 pollici) troviamo uno schermo con risoluzione 4K e con il supporto all’HDR che migliora la qualità dell’immagine, aumentando i contrasti e rendendo i contenuti più luminosi. C’è anche il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos, per un sistema audio&video di livello cinematografico.

La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo Android TV, una garanzia per quanto riguarda il supporto alle applicazioni. Sullo store ne troviamo più di 1.000, tra cui tutte quelle dedicate alla piattaforma di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, RaiPlay, Apple TV e Disney+. Come su tutti gli smart TV, troviamo anche la suite Google, con il supporto al Google Chromecast per trasmette sul televisore contenuti presenti sullo smartphone o sul computer, e a Google Assistant, per aprire le app o lanciare programmi direttamente con la propria voce.

Smart TV Philips Ambilight: prezzo e sconto

Partiamo direttamente con i prezzi, sicuramente la parte più interessante di questi due smart TV Philips che troviamo in offerta su Amazon. Il modello da 43" lo troviamo in offerta con uno sconto del 39% e costa 363€, con un risparmio superiore ai 230€ rispetto a quello di listino. Per la versione da 55" il prezzo sale a 499€, con uno sconto del 38%. In questo caso il risparmio netto è di 300€. Per entrambi i modelli c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero. Il servizio è offerto da Cofidis e bisogna attivarlo in fase di check-out. I televisori sono già disponibili nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi brevissimi.

Philips 43PUS7906 43 Pollici

PHILIPS 55PUS7906 55 Pollici