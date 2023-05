Pixel 7a, la data è ufficiale: come sarà

Con un tweet dal suo account indiano, Google ha confermato ufficialmente che il nuovo Pixel 7a verrà presentato durante il Google I/O 2023. La data è quella dell’11 maggio (fuso orario indiano, da noi sarà il 10). Sul nuovo smartphone "economico" di Big G ne sono state dette tante e i diversi rumor dei mesi passati hanno permesso agli utenti di dare uno sguardo più approfondito alle specifiche tecniche del dispositivo. Poche ore fa, però, Roland Quandt, giornalista di Winfuture, ha condiviso i materiali promozionali dell’azienda che mostrano il confronto tra Google Pixel 6a e il modello 7a, rivelando anche la scheda tecnica di quest’ultimo.

Google Pixel 7a: come sarà

Il nuovo Google Pixel 7a avrà un display con risoluzione FHD+ da 6,1 pollici, con un refresh rate fino a 90Hz. Il processore, come ampiamente anticipato, sarà il Google Tensor G2, lo stesso già presente negli altri due modelli della serie Pixel 7. Al chip si affiancheranno 8GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto fotografico è composto da un obiettivo principale grandangolare da 64 MP e uno ultra-grandangolare da 12 MP. Interessante notare come questo sensore da 64 MP sia una grande novità per i Pixel, visto che gli ultimi modelli della serie 7 hanno un sensore da 50 MP (che sarà probabilmente di qualità superiore). Per la fotocamera frontale, invece, le informazioni condivise ne indicano una da 13 MP.

Passando alle connessioni, invece, il chip Tensor G2 garantisce il supporto alle reti 5G, il WiFi 6e, il Bluetooth 5.2 e le diverse connessioni satellitari per la geolocalizzazione. Ancora non confermata la presenza di un chip per l’NFC, tuttavia appare improbabile che Google decida di non inserirlo perché, senza di esso, il Pixel 7a non potrebbe essere utilizzato per i pagamenti contactless con Google Wallet.

Per quanto riguarda la batteria non ci sono dati ufficiali e i materiali condivisi da Roland Quandt riportano solamente la dicitura "ricarica via cavo veloce" e "ricarica wireless". Si tratta di una grande novità: nessun Pixel "A", fino ad ora, ha mai avuto la ricarica wireless.

Secondo il sito indiano MySmartPrice la batteria sarà da 4.385 mAh e grazie alla modalità Extreme Battery Saver permetterà al telefono di avere fino a 72 ore di autonomia.

Infine, il sistema operativo sarà ovviamente Android 13 con i canonici cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Google Pixel 7a: quanto costerà

Secondo il sito 9to5Google il nuovo Google Pixel 7a arriverà in commercio subito dopo la presentazione ufficiale del Google I\O in tre colorazioni: Arctic Blue, Carbon e Cotton. Da quanto trapelato avrà un costo di 499 dollari (che assai probabilmente si tradurranno in 499 euro, se non addirittura di più) nella versione 8\128 GB e, a chi acquisterà il dispositivo, Google dovrebbe offrire anche una VPN gratuita per navigare in maniera sicura, una caratteristica già vista per la serie Pixel 7 e per gli abbonati a Google One.