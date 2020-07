La PlayStation 5 sarà modulare: gli utenti la potranno personalizzare

La PlayStation 5 nasconde ancora molti segreti, nonostante sia stata presentata ufficialmente a giugno. Il design della nuova console Sony ha fin da subito catturato l’attenzione degli utenti: uno stile e delle linee molto differenti rispetto ai modelli precedenti e differenti soprattutto dai competitor diretti (leggasi Xbox Series X). Le particolarità della PlayStation 5, però, potrebbero non essere finite qui.

Nelle ultime ore sono apparse sul Web delle immagini di una fabbrica in Cina dove si stanno producendo alcune componenti della nuova console. In particolare si tratta delle cover laterali bianche, uno degli elementi che più ha fatto discutere gli appassionati nelle ultime settimane. Da queste immagini emergono due particolari: il primo che la PlayStation 5 sarà veramente grande come ci si aspettava e il secondo che le paratie laterali si collegano alla console con un sistema a incastro. Questo fa pensare che gli utenti potranno cambiarle in pochissimi secondi, magari con delle cover di un altro colore o personalizzate. Se fosse veramente così, Sony avrebbe fatto centro ancora una volta: ogni utente potrebbe avere una PlayStation 5 completamente differente da tutte le altre.

PS5 modulare: gli utenti potranno sostituire facilmente alcuni pezzi

Una PlayStation 5 modulare sarebbe un altro punto a vantaggio della console Sony nei confronti della Xbox Series X. In questa nuova “console war” in cui Microsoft sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per combattere alla pari (maggior potenza, tanti giochi interessanti e in esclusiva), Sony sembra voglia giocarsi la carta della modularità e della personalizzazione.

Non è la prima volta che nel mondo della tecnologia si parla di dispositivi modulari, ossia che permettono agli utenti di cambiare facilmente le componenti interne per costruirsi il proprio dispositivo dei sogni. Questi progetti, però, sono quasi tutti falliti. Quello che vuole fare Sony con la PS5, però, è leggermente differente: l’unica cosa che si potrà cambiare sono le cover laterali. Già nelle settimane precedenti si era parlato della possibilità da parte di Sony di lanciare una PS5 con le paratie di colore rosso e quest’ultima notizia non fa che confermare i rumor. Ma non solo. Gli utenti potranno personalizzare la console come meglio credono, rendendo la propria PS5 unica e inimitabile. Un po’ come ha fatto l’azienda Truly Exclusive che ha realizzato una PlayStation 5 in oro 24 carati.

PS5, nuovo evento in programma

Per saperne di più su quest’ultima novità sulla PS5 molto probabilmente non bisognerà aspettare molto: Sony starebbe organizzando per la metà di agosto un nuovo evento dedicato alla console. Evento in cui oltre a nuove esclusive potrebbero essere mostrate altre novità sulla console, a partire dalle cover intercambiabili fino ad arrivare alla data di uscita e al prezzo di lancio.