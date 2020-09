PlayStation 5: preordine record di 25 mila dollari

Da quando Sony ha comunicato, giovedì 17 settembre, il prezzo ufficiale della PlayStation 5 standard e della PlayStation 5 Digital Edition è corsa ai preordini: già da venerdì 18 è infatti possibile preordinare la nuova console next-gen e chi si era preregistrato ha la precedenza sugli altri.

Sembrerebbe, infatti, che nei primi tempi di PS5 disponibili in vendita ce ne saranno poche. Questo, come era facile immaginare, sta dando vita a numerosi tentativi di speculazione: chi ha un preordine confermato, infatti, sa che sarà tra i primi ad avere la PS5 e può già metterla in vendita ad un prezzo superiore. Ma i prezzi che stiamo vedendo nelle ultime ore sono veramente incredibili: su eBay, specialmente, si leggono prezzi assurdi a cinque cifre. se qualcuno si limita a speculare poco, restando sotto i mille dollari, altri invece si sono messi in testa di diventare ricchi vendendo il loro preordine della PlayStation 5.

PS5: i record su eBay

Il vero problema è che tutti vogliono la PlayStation 5 e qualcuno ne sta approfittando. Molte PS5 in vendita (ma si dovrebbe dirre “pre-vendita“) su eBay hanno infatti un prezzo intorno ai 1.000 dollari, cioè il doppio del normale. Altre arrivano tranquillamente a 5.000 dollari.

Infine, c’è qualcuno che vorrebbe fare bingo: ha chiesto 25.000 dollari americani per la sua PlayStation regolarmente preordinata sul sito di Sony, cioè 50 volte il prezzo reale di vendita della console. Anche in Europa, specialmente nel Regno Unito, si vedono richieste folli per una PS5: un utente inglese ha messo in vendita la sua console a 10.000 sterline e ha già trovato tre persone disposte a dargli quella cifra.

PS5: quanto costa veramente

Ribadiamo che quanto si sta vedendo in queste ore su eBay o altri siti sono a tutti gli effetti vendite speculative: il prezzo ufficiale di Sony non è affatto questo. Sony vende la PS5 a una cifra non certo bassa, ma ragionevole: 499 euro per la versione standard con il disco ottico, 399 euro per la Digital Edition senza lettore.