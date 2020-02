PlayStation 5 senza più segreti: ecco le caratteristiche tecniche

18 Febbraio 2020 - Nonostante manchino alcuni mesi alla presentazione ufficiale – e poco meno di un anno alla sua commercializzazione – della PlayStation 5 si sa ormai tutto. Nelle ultime settimane, infatti, sono arrivati diversi rumor che hanno svelato caratteristiche della PlayStation 5 e il probabile prezzo di vendita della console.

E, come se non fosse abbastanza, un utente ha appena rivelato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica ufficiale della PlayStation 5. L’indiscrezione è stata pubblicata sul sito 4chan da un presunto tester che starebbe provando alcuni titoli di terze parti su una versione “di sviluppo” della prossima console Sony. Si tratta, dunque, di dichiarazioni da prendere con le molle e il beneficio del dubbio, anche se molti elementi coincidono con le notizie trapelate nelle settimane passate.

PlayStation 5 specifiche tecniche

Il leaker specifica di aver testato prima il kit di sviluppo 2.0 dotato di un hardware potenziato rispetto alla prima versione, nonché di aver messo successivamente le mani sulla variante 3.0 nettamente migliorata.

Queste le caratteristiche “spoilerate” dal presunto tester di videogame su 4chan. La nuova PlayStation 5 sarebbe equipaggiata con una GPU da 12,6 TFLOPS (RDNA 1.5) e una CPU AMD ZEN 2 da 3,6 GHz. La scheda tecnica è completata da 22 gigabyte di RAM (18 GB di GDDR6 e 4 GB DDR4), mentre l’archiviazione dati è assicurata da una unità SSD da 500 GB e una velocità di 5,5 GB/s e 576 GB/s di banda passante.

Nessuna menzione per il sistema di raffreddamento della PlayStation 5 che, secondo alcuni analisti, dovrebbe far schizzare verso l’alto il prezzo della console e costringere Sony a vendere in perdita il dispositivo.

Le rivelazioni sembrano coincidere con quelle svelate all’inizio di febbraio proprio dal sito giapponese Sony Interactive Entertainment e si uniscono a quelle già confermate sempre dal brand del Sol Levante relative al nuovo controller della PS5 caratterizzato da inediti grilletti resistivi, nonché dal feedback aptico.