PlayStation Network non funziona oggi, cosa sta succedendo

11 Marzo 2020 - Molti utenti segnalano difficoltà nell’accedere al PlayStation Network, la piattaforma Sony per giocare online. Il PlayStation Network, però, non è down: a dare problemi è la rete TIM, come abbiamo segnalato in questo articolo. Da almeno un paio di ore, la rete Internet dell’operatore telefonico dà problemi con le piattaforme gaming: sono nella stessa situazione anche gli utenti Xbox o coloro che stanno provando a scaricare Call of Duty: Warzone o ad accedere a Fortnite.

Sulla pagina web dedicata allo status di funzionamento dei servizi del PlayStation Network, infatti, viene segnalato che è tutto perfettamente funzionante. Questo vuol dire che il problema è della rete Internet degli utenti e non della piattaforma. Leggendo i commenti degli utenti sui social network, il disservizio è identico per tutti: non si riesce a giocare o a scaricare contenuti nuovi. Non si conoscono i motivi dei problemi che stanno coinvolgendo la rete TIM, ma bisogna solamente aspettare. Continueremo a monitorare la situazione.

Perché il PlayStation Network non funziona 11 marzo 2020

La spiegazione è molto semplice: il problema riguarda esclusivamente coloro che hanno in casa la rete Internet di TIM. Il disservizio non riguarda la piattaforma di gaming, ma la connessione a Internet. Non si sa per quale motivo, ma da questa mattina gli utenti TIM non riescono ad accedere ai videogame online e ad alcuni siti stranieri.

Leggendo i commenti degli utenti i problemi sono identici per tutti: Stato del profilo su PlayStation Network che permane “offline”, non si riesce a creare i party online con i propri amici o a giocare in multiplayer. Il disservizio, inoltre, non riguarda una sola zona dell’Italia, ma tutta la Penisola, da Nord a Sud. Per risolvere il down del PlayStation Network non resta che aspettare che i tecnici TIM facciano il loro lavoro.