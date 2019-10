PlayStation Network non funziona oggi, cosa sta succedendo

PlayStation Network è down. Grossi problemi per il servizio Sony che dalle 16:40 del 1 ottobre non permette agli utenti di accedere al proprio account personale. Chi prova a fare l’accesso, legge un messaggio in cui si annuncia che il PSN è in manutenzione, ma non si conoscono i motivi. Alcuni hanno provato a scaricare anche un aggiornamento, senza nessun risultato apparente.

Su downdetector.com, portale che raccoglie i commenti degli utenti quando un servizio o un’app non funzionano, sono centinaia le segnalazioni arrivate in pochi minuti. Il problema sembra essere generalizzato e il PSN è down in tutta Italia, ma non solo. Problemi sono segnalati anche nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. La manutenzione del PSN non era prevista o perlomeno i giocatori non ne erano a conoscenza. Sicuramente i tecnici Sony sono al lavoro per risolvere la situazione e per far tornare il Play Station Network attivo il prima possibile. Vi terremo aggiornati.

Perché il PSN è in manutenzione

Non si conoscono i motivi per cui Sony abbia deciso di mettere in manutenzione improvvisamente il PlayStation Network. L’unica cosa sicura riguarda il fatto che per il momento il PSN è down e gli utenti non riescono ad accedere ai propri profili personali. Probabilmente l’azienda giapponese ha riscontrato qualche problema nel servizio online e ha deciso di mettere momentaneamente offline il PSN. Continueremo a seguire la vicenda e vi terremo aggiornati.