PlayStation Network non funziona oggi, cosa sta accadendo

16 Ottobre 2018 - Il PlayStation Network (PSN) è down da questa sera e il problema riguarda tutto il Mondo: sono migliaia le segnalazioni inviate dagli utenti sul sito downdetector.com e su Twitter. I giocatori non riescono ad accedere al proprio account e risulta impossibile avviare qualsiasi videogame.

Il problema è stato segnalato anche dalla stessa Sony sul sito internet del PSN. Nella pagina dedicata allo status della rete del PlayStation Network troviamo questo messaggio “Potresti riscontrare delle difficoltà durante l’accesso o la creazione di un account su PlayStation™Network. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza.” Il down del PlayStation Network riguarda tutti i servizi: non è possibile gestire il proprio account, non è possibile accedere ai videogame e ai social network, no funziona PlayStation Video e non è possibile accedere allo store online.

Perché non funziona PSN

Per il momento Sony non ha fornito spiegazioni sul perché il PSN è down e non permette l’accesso a nessun giocatore. Il problema, però, sembra essere abbastanza grave dato che riguarda tutto il Mondo e non solamente gli utenti italiani. È molto probabile che ci siano problemi nei server che ospitano il PlayStation Network e che in questo momento risultano inaccessibili. Anche se l’azienda giapponese non ha fornito spiegazione, i tecnici di Sony sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema e già nei prossimi minuti o al più nelle prossime ore sarà nuovamente possibile accedere al PlayStation Network.

Per i giocatori non è certo una novità: già lo scorso mese il PSN era andato down per “colpa” di Fifa 19: il numero di utenti che si era connesso per scaricare la demo del gioco fu talmente elevato da mandare KO i server del servizio. Ma anche in questo caso nel giro di qualche minuto il problema fu risolto. Non ci resta che aspettare che i tecnici Sony sistemino il disservizio tecnico.