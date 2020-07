Poco M2 Pro, le caratteristiche e il prezzo del nuovo smartphone lowcost

Ormai da giorni si parlava dell’arrivo del Poco M2 Pro e oggi arriva l’ufficialità. Il nuovo smartphone lowcost dell’azienda cinese è quasi un “clone” del Redmi Note 9 Pro, una variante Xiaomi destinata al mercato indiano.

La scheda tecnica del nuovo smartphone di Xiaomi è stata svelata e conferma le indiscrezioni trapelate in precedenza. Una delle poche differenze con il Redmi Note 9S e Pro è la ricarica della batteria, che sarà più veloce. Il costo in India per la versione da 4 GB di RAM parte da 13999 rupie, al cambio attuale circa 165 euro. Per la versione dotata di 6 GB di RAM e 64GB di memoria interna invece il prezzo sale a 14999 rupie, circa 177 euro. Infine, il più costoso con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, è in commercio a 16999 rupie, circa 200 euro. Poco M2 Pro sarà disponibile a partire dal prossimo 14 luglio.

Poco M2 Pro, le caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone di Xiaomi rientra nella fascia dei medio di gamma ed è dotato di un processore Snapdragon 720G SoC con GPU Adreno A618. Il Poco M2 Pro è stata realizzato con 4 o 6 GB di RAM, mentre per la memoria interna si può scegliere tra 64 o 128 GB, espandibile tramite slot microSD fino a 512GB. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione MIUI 11.

Il display è da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ da 2400×1080 pixel, con foro per la fotocamera anteriore da 16 Megapixel, 450nit di luminosità e vetro Corning Gorilla Glass 5. La fotocamera posteriore è dotata di quattro sensori, il principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel, teleobiettivo da 5 Megapixel e sensore per la profondità da 2 Megapixel.

Il Poco M2 Pro dispone poi di connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, porta USB-C, VoLTE, Wi-Fi Direct, GPS e jack audio da 3,5mm. Lo smartphone Xiaomi è dotato di sensore ambientale, di prossimità, accelerometro, giroscopio, bussola e sensore per le impronte digitali laterale.

La batteria da 5.000mAh garantisce una buona durata e supporta la ricarica rapida a 33W, che permette di ricaricare lo smartphone del 50% in meno di 30 minuti. Le dimensioni invece sono di 165,75×76,68×8,8mm per 209 grammi di peso. Poco M2 Pro è disponibile in tre varianti di colore tra cui scegliere: blu, verde e nero.