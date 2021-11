Power1: la cover che ricarica iPhone e AirPods insieme

Uno dei sogni di chi possiede un iPhone di Apple e, contemporaneamente, le cuffiette wireless AirPods della mela morsicata, è quello di avere una sola custodia per portarsi dietro e per proteggere entrambi, con un solo prodotto. A tutte queste persone è rivolto Power1, dispositivo dell’azienda americana AXS Technologies appena arrivato sul mercato USA.

Power1 è un prodotto semplice nel design e nell’utilizzo quotidiano, ma complesso nell’ingegnerizzazione perché, in realtà, sono più prodotti in uno: è una custodia, ma per due dispositivi contemporaneamente, ed è anche un powerbank, in grado di ricaricarli entrambi, ma anche solo uno alla volta. Il tutto senza dimenticare la ricarica magnetica MagSafe, ma aggiungendo una porta USB-C, che notoriamente gli iPhone non hanno. Praticamente Power1 è stato realizzato per colmare tutte le lacune degli iPhone moderni e per rispondere a tutte le richieste degli utenti, fino ad oggi inevase da Apple.

Power1: come è fatto

Power1 è composto da due moduli: il primo è una cover in silicone che avvolge e protegge l’iPhone e ha un grosso foro al centro per permettere la ricarica MagSafe (che non funzionerebbe altrimenti, visto il materiale utilizzato).

Su questa cover si aggancia il dispositivo vero e proprio, che è un powerbank molto sottile da 3.000 mAh, con una svasatura in alto per non coprire il modulo fotografico. Alla destra della svasatura, però, c’è un alloggiamento per le AirPods che le tiene ben salde e, se lo vogliamo, le ricarica.

Le modalità di ricarica, però, sono due: con Power Mode 1 si ricaricano le sole AirPods, con Power Mode 2 anche l’iPhone. Ma il Power1 si ricarica via USB-C, quindi usandolo è di fatto possibile ricaricare un iPhone con un caricatore USB.

Power1: quanto costa

Power1 è già disponibile sul sito del produttore per i preordini sul mercato americano, ad un prezzo di 99 dollari. Non sono pochi, ma nulla costa poco nel mondo Apple e questo prodotto offre qualcosa che gli altri non offrono. Nemmeno Apple.

Di seguito gli iPhone e le AirPods per i quali è disponibile Power1 (il prezzo è sempre lo stesso).

iPhone XR

iPhone 11

iPhone-12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone-13

iPhone 13 Pro

AirPods 1

AirPods 2

Come è facile notare, mancano all’appello iPhone 13 Pro Max, che onestamente non ha grossi problemi di ricarica vista la grande autonomia offerta, e le AirPods 3, appena presentate da Apple.