Presentazione ufficiale delle PS5, inizia il countdown

Non c’è ancora l’ufficialità da parte di Sony, ma quando l’indiscrezione arriva da una fonte autorevole come Bloomberg c’è da fidarsi: la PlayStation 5 verrà presentata il 3 giugno. Si temevano ritardi a causa del coronavirus, ritardi che sono stati smentiti dalla stessa azienda giapponese: la PS5 arriverà entro la fine delle festività natalizie.

Oltre alla data di presentazione della PS5, che ricordiamo per il momento è solo ufficiosa e non ci sono notizie su orario e su come verrà fatta (al 99% sarà in diretta streaming), nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia molto interessante: la lista dei primi 38 videogame che saranno disponibili al lancio. Online sono apparse delle immagini del numero in uscita a giugno della rivista ufficiale inglese dedicata alla PlayStation: la copertina è dedicata ad Assassin’s Creed: Valhalla, il nuovo titolo della saga Ubisoft ambientato al tempo dei vichinghi, mentre all’interno sono presenti alcuni videogame che saranno disponibili per la PS5, come ad esempio DIRT 5 e WRC 9.

Quando viene presentata la PS5

Abbiamo una data ufficiosa per la presentazione della PS5: il 3 giugno. La notizia arriva da Bloomberg che cita di aver avuto la notizia da fonti affidabili. D’altronde non è un segreto che Sony stia organizzando un evento per la fine della prossima settimana: già nei giorni precedenti era trapelata la notizia della possibile presentazione per l’inizio di giugno. Ora arriva la conferma quasi ufficiale per mercoledì 3 giugno.

Bloomberg afferma che si tratterà solamente del primo evento Sony dedicato alla PlayStation 5 e che l’azienda ne sta organizzando anche degli altri per i mesi successivi. Una strategia molto simile a quella di Microsoft per la Xbox Series X: un evento al mese dedicato alla nuova console fino al lancio ufficiale fissato per la fine di novembre – inizio di dicembre.

Cosa presenta Sony il 3 giugno

La protagonista dell’evento sarà la PlayStation 5, ma su cosa Sony abbia deciso di presentare non si hanno notizie. Molto probabilmente verrà svelato il design ufficiale e le caratteristiche tecniche tenute ancora nascoste. Dubbi, invece, sulla data ufficiale di lancio e sul prezzo della PlayStation 5. L’uscita dovrebbe essere fissata per le festività natalizie del 2020, mentre il prezzo difficilmente sarà inferiore ai 499 euro.

Altro dubbio che la presentazione dovrà risolvere è il numero di modelli di PS5 che verranno lanciate sul mercato: nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di due versioni. La prima con caratteristiche tecniche leggermente inferiori e un prezzo più accessibile e la seconda premium con un SSD da 1,650TB. Vedremo quali saranno le vere intenzioni di Sony.