Primeo Video: serie tv e film in arrivo ad agosto 2021

L’aria condizionata è accesa: ora non dobbiamo fare altro che scegliere tra la tensione da thriller psicologico oppure seguire la voglia di romanticismo o ancora immergerci in un film comico. Non importa se siamo in ferie oppure appena tornati dalla giornata lavorativa in cerca di relax: l’offerta di Prime Video per agosto è sorprendente e soddisferà la nostra voglia di evasione.

Amazon Prime Video anche quest’anno ci dà soddisfazioni con la sua programmazione di Agosto e alza le temperature con titoli di serie e film che attendevamo da tempo. Tra le serie c’è grande attesa per Cruel Summer prodotto da Jessica Biel. Gli appassionati della rubrica del cuore del New York Post attendono la seconda stagione di Modern Love e il 20 agosto è in arrivo la stratosferica Nicole Kidman con Nine Perfect Strangers. Tra i film originali in esclusiva da non perdere su Prime abbiamo The Protégé con Samuel L. Jackson, Pessime Storie (Historias Lamentables) diretta da Javier Fesser.

Serie tv in uscita ad Agosto su Amazon Prime Video

Esce il sei agosto Cruel Summer con Olivia Holt e Chiara Aurelia. Un thriller psicologico ambientato in tre estati diverse a cavallo degli anni ‘90 nel quale un’adolescente scompare e un’altra, che sembrerebbe non aver nulla a che fare con questo, si trasforma da timida e impacciata a teenager popolare fino ad diventare la più odiata d’America. Cosa nasconde?

Arriva dopo ferragosto la serie Nine Perfect Stragers, basata sul best seller del New York Times nove perfetti sconosciuti di Liane Moriarty, prodotta dallo stesso team di Big Litte Lies con Nicole Kidman e Melissa McCarthy al primo progetto insieme. Ambientata in un hotel di lusso in Australia, che promette benefici di guarigione e trasformazione, segue la storia di nove personaggi che provano a seguire un percorso per migliorare la loro vita, ma non sanno cosa gli aspetta sotto la supervisione della direttrice del centro, la Kidman.

Arriva la seconda stagione di Star Trek: Lower Decks: serie animata creata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan narra le vicende di una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Sarà disponibile, dal 27, Kevin Can F**k Himself nuova serie con tanto humor nero che ci terrà incollati poi per tutto il mese successivo.

Film in uscita ad agosto su Prime Video



The Protégé racconta la storia di Anna, Maggie Q, che da bambina è stata salvata da Moody, interpretato da Samuel L. Jackson, un leggendario assassino. Anna diventerà la sicaria più qualificata del mondo, ma dopo l’uccisione brutale di Moody si riprometterà di vendicarlo.

Dal 27 agosto vedremo Borat Specials: un cortometraggio di 40 minuti in cui Borat Sagdiyev sarà alle prese con due complottisti in uno dei periodi più duri della pandemia da Coronavirus. Per gli amanti della commedia francese sarà disponibile Brutus versus Cesare ambientato a Roma durante l’impero di Cesare: due senatori Rufo e Cassio decidono di chiedere a Bruto, figlio di Cesare, di ucciderlo, tutto per far finire la sua tirannia. E da qua vedremo come andranno le cose.

