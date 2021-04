Addio Principe Filippo: film e serie tv che raccontano la sua vita

Il Regno Unito è in lutto per la morte del Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Il consorte della Regina Elisabetta II si è spento la mattina del 9 aprile nel Castello di Windsor all’età di 99 anni.

Militare e aviatore, appassionato di aeromobili, ma anche esploratore e fervido ambientalista, il Principe Filippo ha avuto una vita intensa, rivestendo un ruolo cruciale nella monarchia inglese. Grazie alla sua schiettezza e simpatia pungente si è guadagnato l’affetto di tanti, anche perchè ha deciso più volte di sacrificare le sue ambizioni per il bene della Corona, di sua moglie e di tutta la Famiglia Reale. Il pubblico ha imparato a conoscerlo, non solo attraverso i fatti di cronaca, ma anche e soprattutto grazie a tanti film e serie tv. Molti contenuti si possono guardare sulle piattaforme di streaming. Inoltre, per tutti gli abbonati, Sky dedica una programmazione speciale al Principe Filippo, che si possono guardare anche su NOW.

Film e serie tv sul Principe Filippo

Quando si parla di Corona Inglese non si può ignorare The Crown, la serie tv di Netflix incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II e della Famiglia Reale.

Naturalmente viene raccontata anche la figura del Principe Filippo, che un ruolo centrale fin dalla prima stagione. Ad interpretarlo sono stati tre attori: Matt Smith nella prima e seconda stagione, Tobias Menzies nella terza e nella quarta, mentre Jonathan Pryce rivestirà questo importante ruolo nella quinta e sesta stagione, che ancora non sono uscite.

Sicuramente la morte del Principe Filippo verrà narrata nella serie, che potrà prendere spunto anche dall’intervista di Meghan Markle e del Principe Harry con Oprah avvenuta a marzo.

Se si vuole conoscere ancora meglio la figura del Duca di Edimburgo ci si può affidare anche a The Queen, il film di Stephen Frears dedicato alla morte di Lady Diana. Diretto da Stephen Frears, è stato candidato a 6 premi Oscar e se n’è aggiudicato uno, quello per la migliore attrice protagonista andato a Helen Mirren. Nella pellicola viene raccontata anche la reazione dei due monarchi che dapprima hanno optato per la riservatezza, per poi decidere di dimostrare dolore e cordoglio con il popolo inglese e mondiale, estremamente affezionato a Diana Spencer.

The Queen è disponibile su TIMVision (on demand) e su CHILI (on demand).

Presto uscirà anche un altro film a tema e si chiamerà proprio Spencer, con Kristen Stewart nel ruolo della Principessa Diana, mentre è ancora top secret il nome dell’attore che interpreterà Filippo.

Principe Filippo: programmazione speciale su Sky e NOW

Per ricordare il monarca inglese, Sky ha pensato a una programmazione speciale che va in onda venerdì e sabato, ma che è possibile riguardare in ogni momento in streaming su NOW.

"Filippo, storia di un principe" è il documentario del 2016 dedicato interamente a Filippo: è lui stesso a raccontare le vicende più importanti della sua vita, in un’intervista col celebre presentatore inglese Phillip Schofield.

"I 70 anni di nozze della Regina" invece è il documentario che racconta da vicino il matrimonio del secolo, quello tra il Duca ed Elisabetta nel novembre del 1947.

I due documentari vanno in onda sabato 10 aprile alle ore 16:20 su Sky Uno e sono disponibili in streaming su NOW, dove è presenta un’intera sezione con altri contenuti dedicati alla Famiglia Reale, chiamata Royals.