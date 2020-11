PS4 e PS5: quali sono i giochi più belli che puoi già acquistare

Ora che la PlayStation 5 è finalmente arrivata, non resta che dedicarsi alla scelta dei videogame più belli. Alcuni titoli come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Assassin’s Creed Valhalla sono già disponibili sia per la nuova PS5 che per PS4, mentre per altre esclusive PlayStation bisognerà attendere il 2021.

Il 19 novembre le scorte messe in vendita in Italia della console next-gen di Sony sono andate esaurite in pochissimo tempo, con i siti degli store online in down per i troppi accessi. Se si è tra i fortunati che sono riusciti ad acquistarne una, oppure coloro che l’hanno pre-ordinata e già ricevuta, i giochi disponibili da provare sono già molti, mentre altri titoli come Horizon Forbiden West, Harry Potter: Hogwarts Legacy e The Lord of the Rings: Gollum non arriveranno prima del 2021. Ecco quindi una selezione dei giochi più belli per PS5 e per PS4 da acquistare e provare subito.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

L’ultimo capitolo della saga Marvel’s Spider-Man: Miles Morales del supereroe Marvel accompagna il protagonista adolescente Miles Morales nella scoperta dei suoi nuovi poteri e delle sue responsabilità nei panni di Spider-Man, seguendo le orme del suo mentore Peter Parker. Sarà suo il compito di affrontare la minaccia e salvare New York dal nuovo nemico. Disponibile per PS5 e PS4.

Godfall

Con Godfall si potranno indossare armature leggendarie e andare a caccia di tesori in un universo fantasy pieno di cavalieri e di magia arcana. La versione per PS5 del gioco di ruolo fantasy comprende combattimenti corpo a corpo di grande impatto e missioni impegnative che permettono di raccogliere il bottino e distruggere gli eserciti dei nemici. Disponibile solo per PS5.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla consente di vestire i panni di un leggendario guerriero vichingo pronto a combattere i nemici e far prosperare il proprio villaggio attraverso incursioni, battaglie e ampliamento del proprio insediamento per conquistarsi un posto tra gli dei nel Valhalla. Disponibile sia per PS5 che per PS4.

Demon’s Souls

Demon’s Souls è il remake di un classico PlayStation rilasciato in esclusiva per PS5 e completamente rinnovato e migliorato. Il gioco è stato ricostruito da zero dove il protagonista veste i panni di un guerriero solitario che si ritrova in una terra di fantasia oscura, avvolta nella nebbia, ad affrontare creature mostruose e demoni evocati da Re Allant.

Watch Dogs: Legion

Un nuovo capitolo è arrivato per gli amanti di Watch Dogs: Legion. I giocatori potranno unirsi alla resistenza per liberare una Londra futuristica a colpi di attacchi hacker e combattimenti fisici. Vesti i panni di chi vuoi in città, con storia, personalità e abilità uniche ed esplora il mondo urbano con l’aiuto di droni e spiderbot. Disponibile per PS5 e PS4.

Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo

Con Fortnite Ride Bene chi Ride Ultimo si potrà diventare il nemico pubblico numero uno con un nuovo pacchetto a tema DC Super-Villain del celebre videogioco. Disponibile sia per PS5 che PS4.

Mortal Kombat 11 Ultimate

Tre nuovi personaggi per un videogame picchiaduro che non delude mai. Mortal Kombat 11 Ultimate introduce un Kombat Pack 2 che comprende anche il Pack 1 e l’espansione Aftermath e vede l’ingresso di Mileena, il clone ibrido Edeniano e Tarkatano di Kitana, Rain, il regale semidio Edeniano e l’iconico soldato Rambo, con le fattezze e la voce dell’attore Sylvester Stallone.

Call of Duty: Black ops Cold War

Arriva per PS5 e PS4 anche l’ultimo capitolo della saga Call of Duty: Black Ops Cold War, il seguito diretto di Call of Duty: Black Ops. I giocatori diventano soldati pronti a combattere durante la Guerra Fredda dei primi anni Ottanta in ambientazioni che vanno da Berlino Est e il Vietnam al quartier generale del KGB in Russia. E non mancheranno le esperienze con gli zombie.