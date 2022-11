Qualcomm Snapdragon 782G: il nuovo chip per la fascia media

Qualcomm lancia, ancora una volta senza molto clamore, un nuovo processore per dispositivi mobili. Non si tratta di un flagship come lo Snapdragon 8 Gen 2, ma di un SoC di fascia media: lo Snapdragon 782G (SM7325-AF). Questo nuovo chip eredita molte delle specifiche già viste con lo Snapdragon 778G+.

Snapdragon 782G: specifiche tecniche

Come lo Snapdragon 778G+, anche il nuovo 782G ha una architettura ad 8 core: il core principale è il Cortex-A78, ma con un clock aumentato di 200 MHz (fino a 2,7 GHz), poi ci sono 3 performance core Cortex-A78 con una velocità di clock fino a 2,2 GHz e infine 4 core ad alta efficienza Cortex-A55 a 1,9 GHz. La GPU è la Adreno 642L, identica a quella dello Snapdragon 778G+.

Qualcomm Snapdragon 782G supporta anche Quick Charge 4+ per la ricarica rapida. Beneficia anche della funzionalità Fused AI Accelerator e di un processore di immagini Qualcomm Spectra ISP con supporto a 14 bit. Quest’ultimo può elaborare fino a 2 gigapixel al secondo, mente sul lato fotocamere, viene indicato il supporto per i sensori fino a 200 megapixel.

Il modem integrato è lo Snapdragon X53 5G, compatibile con le reti mmWave e sub-6 GHz. FastConnect 6700 porta infine in dote le connessioni Wi-Fi 6 fino a 2,9 Gbps e Bluetooth in versione 5.2.

Quali smartphone useranno Snapdagon 782G

Il primo smartphone con Snapdragon 782G è stato già presentato: è l’appena annunciato Honor 80 SE. Non sappiamo, invece, quali altri modelli useranno questo chip anche perché Qualcomm avrebbe anche un’altra proposta per la fascia media, ben più evoluta: lo Snapdragon 7 Gen 1.

E’ dunque possibile che Snapdragon 782G sarà il chip per la fascia medio-bassa del 2023, mentre il 7 Gen 1 sarà il SoC destinato agli smartphone di fascia medio-alta.