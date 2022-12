Quali film e serie di Natale ci sono su Netflix? Le novità

L’offerta di Netflix è ricca di film e serie per tutte le occasioni, anche le feste di Natale. E non mancano le novità del 2022: ad esempio Natale tutti i giorni, in arrivo il 20 dicembre, una commedia commovente con Mauricio Ochmann (già visto in Apprendista papà) e Ana Brenda Contreras (Dynasty). Anche Pinocchio di Guillermo del Toro, uscito il 9 dicembre, può diventare un buon film da vedere in streaming a Natale.

Ecco gli altri titoli appena usciti o che usciranno nei prossimi giorni.

Natale a tutti i costi

Questa nuova commedia italiana dura un’ora e mezza e arriva su Netflix il 19 dicembre. La trama ruota attorno all’inganno messo in atto da due genitori che, desiderosi di trascorrere il Natale con i figli, li attirano a casa per le feste con un piccolo raggiro. La convivenza forzata creerà una serie di situazioni comiche, ma non mancheranno i momenti toccati, tipici di qualunque film natalizio che si rispetti! Nel cast ci sono Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica.

Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale?

Sbarcata su Netflix il 15 dicembre, questa serie è un mix tra crime e commedia. Il protagonista è un detective che odia le feste, ma per salvare il Natale, è costretto a lavorare su un caso molto particolare… Ad aiutare il detective nelle indagini ci saranno alcuni famosi apprendisti, che improvviseranno davanti alle telecamere per tutto il corso delle indagini. Will Arnett è alla guida del cast, che include anche Maya Rudolph, Jason Bateman e tanti altri.

Julestorm – La tempesta di Natale

Sotto le feste di Natale gli aeroporti sono tipicamente pieni di passeggeri in transito. Ma cosa succede se il maltempo blocca tutti i voli? Per scoprirlo si piò guardare questa miniserie, disponibile dal 16 dicembre su Netflix, in cui i destini di passeggeri e dipendenti di un aeroporto si incrociano quando sono tutti costretti a trascorrere insieme le ultime ore prima del giorno di Natale. Nel cast ci sono Ida Elise Broch, Dennis Storhøi e Jan Gunnar Røise, mentre la regia è di Per-Olav Sørensen.

Falling for Christmas

Oltre ai film Natale con te e Il diario segreto di Noel, entrambe novità del 2022, è già disponibile su Netflix da alcune settimane anche Falling for Christmas, commedia natalizia che segna il ritorno sulle scene di Lindsay Lohan. L’attrice qui interpreta un’ereditiera viziata che, in seguito a un’amnesia causata da un incidente sugli sci, passa le feste di Natale insieme a un vedovo premuroso e a sua figlia. L’innamoramento è dietro l’angolo? Nel cast ci sono anche Chord Overstreet e George Young.