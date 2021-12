Quali saranno i primi top di gamma del 2022? La lista

Il 2021 è ormai alle battute finali, e tra pochi giorni ci prepareremo a dare il benvenuto al nuovo anno. Lo farà anche il sempre frizzante settore degli smartphone, all’interno del quale assisteremo ad una vera e propria corsa per diventare il primo top di gamma presentato nel 2022, magari con un fiammante Snapdragon 8 Gen 1 a bordo.

Sul settore dei top di gamma un produttore crea buona parte dell’immagine che poi passa a fan e appassionati del settore, per cui ognuna che si cimenta nella progettazione di un flagship non vuole lasciare nulla al caso. Tutte le aziende danno il massimo, e la competizione risulta sempre molto serrata, a tutto vantaggio dei consumatori che possono godere di prodotti migliori. Nel 2022 la sfida si rinnoverà: Xiaomi dirà la sua come ogni anno, così Oppo, Samsung con Galaxy S22 Ultra e gli altri, ai quali si aggregherà per la prima volta anche Realme, pronta a fare il “salto di qualità". Ecco quali saranno i primi top di gamma del 2022.

I primi top di gamma del 2022

Xiaomi 12

Xiaomi 12 è quello sul quale ci sono stati minori dubbi. L’azienda è stata tra le prime ad annunciare che il suo prossimo top di gamma avrà lo Snapdragon 8 Gen 1, e arriverà – è ufficiale – il 28 dicembre prossimo. Sappiamo già che avrà uno schermo AMOLED di tipo LTPO, in grado di regolare la frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz per bilanciare nel modo migliore fluidità e autonomia.

Realme GT 2 Pro

Come per Xiaomi 12, anche di Realme GT 2 Pro conosciamo la data di presentazione: sarà svelato in Cina durante l’evento del 4 gennaio.

Realme ha già anticipato alcuni degli aspetti più interessanti del suo top di gamma, come il fatto che utilizzerà per la superficie posteriore un polimero di provenienza biologica per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente. Sempre in quest’ottica rientra la struttura della confezione di vendita, che utilizzerà lo 0,3% appena di plastica contro il 21,7% di quella della generazione precedente.

L’azienda ha anche anticipato che Realme GT 2 Pro avrà una fotocamera grandangolare con un angolo di visione da ben 150 gradi, e sarà la prima volta che uno smartphone si spingerà a tanto. Avrà il chip Snapdragon 8 Gen 1 e un sistema di antenne rinnovato per Wi-Fi ed NFC.

Oppo Find X4

Oppo è stata tra le ultime aziende a confermare l’impiego su Find X4 dello Snapdragon 8 Gen 1, ma anche in questo caso i dubbi erano pochi. Negli ultimi anni l’azienda cinese ha sempre avuto a listino almeno uno smartphone con il chip più potente di Qualcomm.

Nel 2021 è stato Find X3, nel 2022 toccherà ad Oppo Find X4, la cui presentazione è attesa nel primo trimestre del 2022, presumibilmente a marzo come avvenuto con il predecessore.