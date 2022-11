Quali smartphone avranno il nuovo chip 8 Gen 2

Qualcomm ha finalmente svelato il suo ultimo processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 2 che verrà usato da quasi tutti i marchi di smartphone Android nei loro modelli di nuova generazione. Tra questi brand non mancheranno Xiaomi, Samsung, Vivo, iQOO, Oppo, Realme e Motorola. Alcuni di questi, a quanto pare potrebbero anticipare l’arrivo dei loro prossimi smartphone di punta entro la fine dell’anno.

Smartphone con Snapdragon 8 Gen 2

Iniziamo da Xiaomi che lancerà la serie 13 verrà in Cina a dicembre, e poi nel mercato globale nel primo trimestre del 2023. Da quanto trapelato la gamma sarà composta dai dispositivi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro che dovrebbero essere dotati dal processore Snapdragon 8 Gen 2.

Motorola è un altro dei brand più importanti che si affiderà al nuovo SoC. Secondo quanto riferito, il debutto è previsto con il flagship Motorola X40.

Tre gli smartphone che Vivo presenterà in Cina il 22 novembre e che faranno parte della serie Vivo X90. Nello specifico arriveranno Vivo X90, Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Tutti e tre gli smartphone dovrebbero essere dotati di Snapdragon 8 Gen 2.

Non manca a questo lista anche OnePlus che ha scelto la serie 11 composta da OnePlus 11 e OnePlus 11 Pro per montare il SoC in questione. Il modello OnPlus 11 dovrebbe essere lanciato prima della sua controparte Pro.

Oppo dovrebbe lanciare nel primo trimestre 2023 la serie Find X6: questa nuova famiglia di smartphone top di gamma sarà composta da OPPO Find X6 e OPPO Find X6 Pro. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere alimentati dall’ultimo SoC di Qualcomm.

La serie iQOO 11, che comprende iQOO 11 e iQOO 11 Pro, dovrebbe essere lanciata a dicembre e potrebbe addirittura essere il primissimo brand ad adottare lo Snapdragon 8 Gen 2. Questi smartphone però forse non arriveranno sul mercato globale.

Per ora non si sa molto della gamma di top Realme per il 2023, ma Realme GT 3 e Realme GT 3 Pro dovrebbero essere i due modelli che compongono questa famiglia. Possiamo aspettarci che il Realme GT 3 Pro sia dotato dell’ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2.

Infine chiudiamo con Samsung e la sua attesa serie Galaxy S23. In arrivo molto probabilmente a febbraio 2023 i modelli Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e il Samsung Galaxy S23 Ultra, come confermato da Qualcomm si baseranno sul SoC di ultima generazione.