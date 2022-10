Quali smartphone OnePlus riceveranno Android 13 e quando

Dopo Samsung e Vivo, anche il brand cinese OnePlus ha reso noto quali e quando i suoi smartphone riceveranno l’aggiornamento al sistema operativo Android 13. Allo stesso tempo, OnePlus ha rilasciato la versione beta dalla sua interfaccia OxygenOS 13 con un nuovo design che si ispira all’acqua che l’azienda chiama "Aquamorphic Design" e crea immagini e icone morbide e fluide con bordi arrotondati.

OxygenOS 13: le novità

OxygenOS 13 basata su Android 13 porterà molte nuove funzionalità, come l’audio spaziale e il supporto Dolby Atmos. Debutta anche Private Safe 2.0 un luogo "protetto" in cui è possibile archiviare file e documenti privati ​​che non saranno accessibili alle app.

Novità è anche la tecnologia Quantum Animation Engine 4.0, che offre animazioni naturali e un’interfaccia ottimizzata. A questa si aggiunge anche la tecnologia HyperBoost GPA 4.0 pensata per bilanciare prestazioni e consumo energetico.

Tra le novità spicca anche la funzione di "pixelizzazione" per sfocare gli screenshot e le chat. Con questa, il dispositivo OnePlus con OxygenOS 13 renderà automaticamente meno nitide (appunto sgranando i pixel) le immagini del profilo e i nomi in uno screenshot catturato in una chat, aiutando con la privacy se questo viene poi condiviso.

OnePlus sottolinea che poiché si tratta di un aggiornamento beta, l’interfaccia è destinata a presentare alcuni bug.

Quali OnePlus riceveranno OxygenOS 13

La pianificazione degli aggiornamenti condivisa da OnePlus include tutti i dispositivi idonei compresi alcuni di quelli che hanno già ricevuto la Oxygen 13. Ecco l’elenco completo, diviso per mesi:

Agosto 2022

OnePlus 10 Pro 5G (rilasciato)

Settembre 2022

OnePlus 10R 5G (rilasciato)

OnePlus 9 Pro 5G (rilasciato)

OnePlus 9 5G (rilasciato)

Quarto trimestre 2022

OnePlus 10T 5G (rilasciato)

OnePlus 9RT 5G (rilasciato)

OnePlus 9R 5G (rilasciato)

OnePlus 8 5G (rilasciato)

OnePlus 8T 5G (rilasciato)

OnePlus 8 Pro 5G (rilasciato)

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Primo semestre 2023

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus CE2 5G

OnePlus Nord CE 5G

Oltre a questo, OnePlus ha anche confermato che il Nord N20 SE riceverà un aggiornamento stabile più avanti nel 2023. Inoltre, l’aggiornamento beta verrà rilasciato batch per batch in mercati selezionati, cioè per gruppi di smartphone e non per tutti contemporaneamente.

Se il proprio smartphone OnePlus è nell’elenco per il quarto trimestre 2022 e se si è iscritti al programma beta, si può a controllare se ci sono aggiornamenti disponibili nelle impostazioni.