Quali smartphone riceveranno subito Android 11

Il recente rilascio, per sbaglio, di una beta praticamente completa di Android 11 su alcuni smartphone Pixel negli Stati Uniti dimostra che la nuova versione del sistema operativo di Google, nonostante i comprensibili problemi dovuti al lockdown che hanno fatto saltare il lancio ufficiale del 3 giugno, è quasi pronta e ormai in arrivo.

Come ogni anno, con l’approssimarsi del lancio di una nuova release di Android, tutti si chiedono su quali device arriverà, quando e quali device lo riceveranno per primi. La risposta all’ultima domanda è scontata: i device di Google fino alla seconda generazione dei Pixel. E quindi Google Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL e Pixel 4/4 XL e i prossimi Pixel 5 ormai in arrivo. Poi Android 11 arriverà gradualmente su tutti i device più recenti dei maggiori costruttori, quelli che da anni ormai lavorano fianco a fianco con Google e che solitamente rilasciano l’aggiornamento tra 30 e 90 giorni dopo la presentazione ufficiale. Tra questi produttori ci sarà certamente il gruppo Huawei, ma con le ben note limitazioni dovute al ban di Donald Trump. Ecco una lista dei device che, molto probabilmente, riceveranno Android 11 in breve tempo.

Android 11 su smartphone Samsung

Samsung è sempre in prima linea quando si tratta di aggiornare i propri smartphone alle ultime versione del sistema operativo. I primi telefonini a ricevere l’aggiornamento saranno quelli più recenti, poi arriverà anche per i modelli usciti negli ultimi 18-24 mesi. I dispositivi Samsung che riceveranno Android 11 sono:

Galaxy S20,

Galaxy S20+,

Galaxy S20 Ultra,

Galaxy Z Flip,

Galaxy Note 10,

Galaxy Note 10+,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy S10,

Galaxy S10+,

Galaxy S10e,

Galaxy S10 Lite,

Galaxy A71,

Galaxy A70,

Galaxy A80,

Galaxy A90 5G,

Galaxy A51,

Galaxy A50,

Galaxy A40,

Galaxy A30e,

Galaxy M30s.

Android 11 su smartphone Huawei/Honor

Le note vicende Huawei-Trump potrebbero creare dei ritardi nell’arrivo di Android 11 sui dispositivi dell’azienda cinese. Al momento gli smartphone Huawei/Honor che dovrebbero ricevere Android 11 sono: P40, P40 Pro, P40 Lite, P30, P30 Pro, P30 Lite, Mate 30 Pro, Nova 5T, Mate Xs, Honor View 30 Pro, 9X, 9X Pro, 20, 20 Pro, View 20.

Android 11 su smartphone Xiaomi/Redmi

Uno dei punti di forza di Xiaomi è la tempestività nel rilascio degli aggiornamenti software. I primi smartphone Xiaomi a ricevere Android 11 saranno quelli del circuito Android One (la serie Xiaomi A) e poi tutti gli altri. I dispositivi Xiaomi/Redmi che riceveranno Android 11 sono: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi A3, Mi Mix 3, Redmi Note 8T e Redmi Note 8 Pro.

Android 11 su smartphone OnePlus

OnePlus è già al lavoro per aggiornare il prima possibile i propri dispositivi ad Androdi 11. I primi smartphone a ricevere l’aggiornamento saranno sicuramente il OnePlus 8 e il OnePlus 8 Pro, seguiti successivamente dal OnePlus 7, 7T, 7 Pro, 7T Pro, 6, 6T.

Android 11 su smartphone Oppo/Realme

Alcuni smartphone Oppo e Realme condividono l’interfaccia utente e questo porterà al rilascio in contemporanea dell’aggiornamento del sistema operativo. I device Oppo/Realme che riceveranno Android 11 sono: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, Reno, Reno Z, Reno 10X Zoom, Find X2, Realme X50 Pro, X2 Pro, X2, XT, X, 3 Pro, 5 Pro, X50 Pro, 5.

Android 11 su smartphone Nokia

Nokia dovrebbe essere una delle prime aziende a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11, data la partnership con Google. Ecco quali sono gli smartphone che riceveranno Android 11: Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 6.2 e Nokia 7.2.

Android 11 su smartphone Sony

Anche Sony è in attesa di Android 11 per rilasciare tempestivamente l’aggiornamento per i suoi smartphone. Nella lista provvisoria di dispositivi che riceveranno Android 11 troviamo: Xperia L4, Xperia 1 II, Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia 10 II, Xperia L3.

Android 11 su smartphone Motorola

I dispositivi Motorola che riceveranno Android 11 sono: Moto G8 Power, Moto One Hyper, Motorola RAZR, Moto One Macro, Moto G8 Plus, Moto One Zoom, Moto One Action, Moto One Vision.

Android 11 su smartphone Asus

Per il momento è un po’ scarna la lista di smartphone Asus che riceveranno Android 11: Rog Phone 2 e Zenfone 6. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente altri dispositivi che verranno aggiornati all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.