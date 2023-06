Quando esce Elite 7?

La data di uscita di Elite 7 è stata annunciata nel corso dell’evento globale Tudum, l’appuntamento annuale durante il quale Netflix comunica novità e anticipazioni in merito a film e serie in programmazione. Tra queste c’è, appunto, anche la nuova, attesissima stagione della serie ideata da Carlos Montero e Darío Madrona e ambientata nel prestigioso liceo spagnolo Las Encinas. I fan dovranno avere (purtroppo) ancora un po’ di pazienza prima di vedere i nuovi episodi su Netflix. Intanto, però, il colosso dello streaming ha diffuso il trailer e ha confermato qualche anticipazione.

Il finale di Elite 6: dove eravamo rimasti

La serie Elite ha debuttato nel 2018 e la stagione 6 è uscita in streaming nel 2022. Prima di passare alle anticipazioni della settima stagione, è utile ripassare gli avvenimenti del finale di Elite 6. Inizialmente pare che Mencía si sia messa alla guida dell’auto di Patrick sotto l’effetto di alcol e droghe causando un incidente in seguito al quale Iván versa in condizioni gravissime. Ari non vuole che Patrick e Mencía finiscano nei guai per quello che è successo e si attiva per aiutarli: i tre dunque (Mencìa consumata dal senso di colpa, Patrick con il cuore spezzato perché costretto a dire addio a Ivàn) lasciano Madrid insieme al padre.

Un flashback successivo rivela però che la sera dell’incidente alla guida dell’auto c’era Sara, non Mencía, che era invece priva di sensi nell’auto. Dopo l’investimento accidentale di Iván, Sara è sotto shock: non lo soccorre, scappa con la macchina e telefona a Raúl per chiedergli aiuto. Quest’ultimo convince Sara a incastrare Mencía, che è ancora incosciente, fingendo che fosse lei al volante.

Nel finale di stagione si intuisce che Ivàn è vivo e che le sue condizioni stanno probabilmente migliorando. Fuori da Las Encinas, intanto, qualcuno a bordo di un SUV con i finestrini oscurati spara sulla folla, tra cui Dídac, Isadora e Pau. Gli spettatori ancora non sanno chi è stato colpito e con quali conseguenze né chi è il mandante di questa strage.

Trama e cast di Elite 7: anticipazioni

Nel cast di Elite 7 ci saranno diverse new entry: Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi, Fernando Líndez, Alejandro Albarracín, Iván Mendes, e Maribel Verdú. È già stato annunciato, inoltre, che nella stagione 7 (dopo essere stato assente nella stagione 6) torna Omar Ayuso nei panni di Omar Shanaa. Leo Sbaraglia invece vestirà i panni del padre di Isadora.

La novità più recente è che al cast di Elite 7 si è aggiunta anche la cantante brasiliana Anitta: tra i suoi brani di successo c’è ad esempio Envolver. La notizia circolava in via informale già da qualche tempo, ma l’ufficialità è arrivata solo di recente. Non ci sono al momento molte anticipazioni sulla trama dei nuovi episodi. Data la sparatoria del finale di Elite 6, però, è probabile che la storia ripartirà da un omicidio o da un ferimento grave.

Elite 7 in streaming

La settima stagione di Elite sarà disponibile su Netflix dal 20 ottobre 2023.