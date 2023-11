Quando esce in Italia il film The Lost King

Fonte foto: Sky

Un film biografico su Riccardo III e soprattutto sulla storia dello straordinario ritrovamento dei suoi resti. Di questo parla The Lost King, film Sky Original diretto dall’acclamato regista inglese Stephen Frears, già candidato all’Oscar per The Queen – La regina e noto per aver diretto recentemente i film Florence e Vittoria e Abdul. The Lost King, dopo essere uscito per la prima volta nel 2022, sta per arrivare in Italia in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

The Lost King: di cosa parla

Lavorando con team creativo di Philomena, ovvero i candidati all’Oscar Steve Coogan e Jeff Pope, il regista Stephen Frears nel film The Lost King racconta l’affascinante storia vera della scoperta dei resti di Riccardo III, rimasti nascosti per 500 anni. Il ritrovamento è avvenuto nel 2012 grazie a Philippa Langley, che in seguito ha dovuto lottare per vedersi riconosciuta la maternità della scoperta e per affermare sé stessa.

Oltre a raccontare la storia del ritrovamento, il film esplora i fatti che riguardano Riccardo III al di là del mito, rivelando un re che era in realtà molto diverso rispetto al crudele personaggio raccontato da Shakespeare. Ultimo re d’Inghilterra della casa di York, Riccardo III regnò brevemente dal 1483 fino alla sua morte, avvenuta nel 1485.

The Lost King, la storia vera

Come accennato, il film si basa su una storia vera che è stata raccontata nel libro del 2013 The King’s Grave: The Search for Richard III, scritto dalla stessa Philippa Langley insieme a Michael Jones. Al momento il libro non è disponibile in traduzione italiana.

Il film ripropone la storia in versione romanzata, ma è vero che Langley si è interessata alla storia di Riccardo III già dalla fine degli anni Novanta e ha poi iniziato a cercare i resti del sovrano in modo sistematico, fino a concentrare le ricerche sotto un parcheggio a Leicester. L’area del parcheggio era effettivamente nota come uno degli ipotetici luoghi di sepoltura di Riccardo III: visitandolo, la donna aveva avuto la sensazione di essere nel posto giusto.

La ricerca e gli scavi sono durati alcuni anni, durante i quali Langley ha promosso campagne di raccolte fondi per sponsorizzare il suo progetto di ricerca. La donna, in seguito, ha detto di aver dovuto reclamare il credito della scoperta con l’Università di Leicester.

Il cast di The Lost King

Nel cast del film The Lost King ci sono Sally Hawkins nei panni della protagonista Philippa, Steve Coogan in quelli di John Langley e Harry Lloyd in quelli di re Riccardo III. Nel cast ci sono inoltre Mark Addy, Lee Ingleby, James Fleet, Bruce Fummey e Amanda Abbington.

The Lost King in streaming

The Lost King arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 6 dicembre 2023.