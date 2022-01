Quanto costa la Iliad fisso: l'offerta fibra

Sono passati quasi quattro anni dall’arrivo sul mercato italiano di Iliad, gestore telefonico mobile francese che si è ritagliato subito una posizione di primo piano grazie ad offerte vantaggiose e a delle politiche trasparenti che mettono al centro l’utente. La società, infatti, non modifica le sue offerte nel tempo e non nasconde i costi.

Dopo una lunga attesa e le prime dichiarazioni ufficiali dell’AD Benedetto Levi, è arrivato finalmente il momento del debutto dell’offerta per la telefonia fissa, con la connessione a Internet in fibra ottica ad alta velocità. Il nuovo abbonamento garantisce un risparmio notevole a quei clienti che si sono dimostrati fedeli al gestore telefonico durante questi anni, ma mantiene comunque cifre low cost per tutti gli altri. Se le premesse sono queste e se il servizio sarà di qualità e senza problemi tecnici, Iliad potrebbe registrare un notevole incremento di clienti italiani, dopo aver superato gli 8 milioni nel corso del 2021.

Iliad Fibra, quanto costa

Nel corso di un evento trasmesso in streaming, Iliad ha svelato quale sarà il costo del canone mensile che gli utenti dovranno sostenere per usufruire del nuovo servizio di telefonia fissa. A trarre i maggiori benefici sono le persone che si sono già affidate ad Iliad ed utilizzano il pagamento automatico per il proprio dispositivo mobile, che risparmieranno 8 euro ogni mese.

Nel dettaglio, l’abbonamento prevede un costo di installazione di 39,99 euro ed un canone mensile di 15,99 euro per questa categoria di clienti. Tutti gli altri, invece, dovranno pagare 23,99 euro al mese, un prezzo comunque molto vantaggioso rispetto ad altri gestori di servizi Internet. Tenendo fede alla sua politica, Iliad garantirà questa tariffa per sempre, senza costi nascosti o modifiche future.

Inoltre, con lo sviluppo del router proprietario Iliadbox, la società vuole combattere gli sprechi sfruttando hardware e software che dovrebbero garantire un utilizzo di almeno 10 anni. Il dispositivo è fornito in comodato d’uso e gli utenti non dovranno sostenere ulteriori spese.

Iliad Fibra, cosa prevede l’offerta

L’offerta Fibra di Iliad prevede un servizio 100% FTTH, ovvero la tecnologia con fibra pura che gli permetterà di offrire una velocità di download fino a 5 Gbps e di upload fino a 700 Mbps. Per le case più grandi, l’azienda ha pensato al WiFi extender che consente al segnale di raggiungere ogni stanza. Per ottenerlo, però, è necessario spendere 1,99 euro al mese in più. Per le telefonate, l’abbonamento include minuti illimitati verso mobili e fissi nazionali, nonché verso i fissi di oltre 60 Paesi.

Inoltre, grazie all’app proprietaria Iliadbox connect è possibile gestire e controllare la rete tramite smartphone, nonché condividere l’accesso al WiFi.

Gli utenti interessati possono già abbonarsi al nuovo servizio di Iliad e verificare la copertura sul sito ufficiale.