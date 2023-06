Quanto costerà Realme 11 Pro 5G in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme 11 Pro 5G, il nuovo smartphone di fascia intermedia di Realme, sta per fare il suo debutto in Europa. Trapelati sul web i prezzi del modello con 8/128 GB

Realme 11 Pro è il nuovo smartphone di fascia medio-alta dell’azienda cinese presentato ufficialmente il mese scorso per i consumatori asiatici. Un dispositivo orientato verso l’imaging con una scheda tecnica interessante, in cui svetta sicuramente il sensore fotografico principale da 100 MP che promette foto e video di alta qualità.

Il telefono si prepara a fare la sua comparsa anche sui mercati europei e, grazie alle indiscrezioni del leaker indiano Paras Guglani, è stato possibile scoprire in anteprima il prezzo internazionale di Realme 11 Pro 5G, che verrà applicato al di fuori della Cina, Europa inclusa.

Realme 11 Pro 5G: scheda tecnica

Il Realme 11 Pro 5G ha un display AMOLED curvo da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate 120 Hz. Garantita anche la compatibilità con i contenuti in HDR10+.

Il processore scelto da Realme è un MediaTek Dimensity 7050 a cui si affiancano 8 GB di RAM due tagli di memoria con: 256 e 512 GB, nessuno di questi espandibile tramite microSD. Non manca naturalmente la funzione Virtual RAM che consente di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM attingendo alla memoria interna del telefono, se disponibile. Ancora niente di confermato ma il modello con 12 GB di RAM e gli altri tagli di memoria potrebbero non arrivare in Europa.

Il comparto fotografico può essere considerato il vero punto di forza di questo smartphone, con un sensore principale da 100 MP (f/1.7) con stabilizzatore ottico (OIS) e uno da 2 MP (f/2.4) da utilizzare per la profondità. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 MP.

Per le connessioni, oltre al 5G, sono presenti anche il WiFi 6, Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non manca nemmeno il chip NFC, indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria ha una capacità da 4.870 mAh e la ricarica cablata da 67W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

Realme 11 Pro 5G: prezzo e disponibilità

Stando alle indiscrezioni condivise su Twitter dal leaker indiano Paras Guglani (@passionategeekz), il nuovo Realme 11 pro 5G arriverà in Europa il prossimo 8 giugno in due versioni:

Realme 11 pro 5G – 8/128 GB di RAM

Realme 11 pro 5G – 8/256 GB di RAM

Al momento il leaker ha condiviso informazioni solo sul modello da con 8/128 GB che dovrebbe essere disponibile al prezzo di 310 euro in due colorazioni Astral Black e Sunrise Beige. Non ci sono ancora informazioni sul costo della versione superiore con 8/256 GB.

Nessuna indiscrezione nemmeno riguardo alla versione di Realme 11 Pro 5G con 12 GB di RAM e sugli altri tagli di memoria già visti per il mercato cinese. Non si esclude, tuttavia, che l’azienda scelga di portare nel Vecchio Mondo solo i due modelli di cui sopra, lasciando il resto in esclusiva per la Cina.