Quanto costeranno i nuovi Samsung pieghevoli

Manca poco all’annuncio ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, cioè il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 che verranno quasi certamente lanciati dal gigante coreano durante l’evento Samsung Unpacked dell’11 agosto. Continuano, però, i leak e i rumor sulle loro caratteristiche e, adesso, anche sui prezzi.

Leak e rumor che vanno sempre presi con le dovute cautele, visto che potrebbero rivelarsi più o meno accurati. L’ultimo arriva da un utente di Reddit, che ha trovato le pagine dei due nuovi smartphone foldable di Samsung su uno store online inglese (LambdaTek): non sono ancora in vendita, perché non ancora disponibili, ma ci sono già i prezzi. Il dubbio è d’obbligo, e gli stessi utenti di Reddit lo sanno bene e preferiscono non sbilanciarsi dando già un giudizio sulla congruità di tali (ipotetici) prezzi rispetto all’hardware che dovrebbe essere montato a bordo. Hardware che, a sua volta, non è ancora ufficiale ma da settimane oggetto di altri rumor. Fatte le dovute premesse, quindi, vediamo come saranno e quanto costeranno i nuovi foldable di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 3: gli ultimi rumor

Secondo LambdaTek il Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà venduto in tre colorazioni (Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Green) ad un prezzo iva esclusa di 1.673 euro per la versione con 256 GB di memoria e 1.777 euro per quella con 512 GB.

Secondo gli ultimi leak Galaxy Z Fold 3 avrà il chip Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di RAM, schermo aperto da 7,5 pollici, tre fotocamere (tutte e tre da 12 MP) e batteria da 4.500 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 3: gli ultimi rumor

Sempre secondo LambdaTek, invece, il Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà venduto in addirittura otto colorazioni (Phantom Black, bianco, verde chiaro, blu scuro, grigio, lavanda, crema e verde) ad un prezzo iva esclusa di 975 euro per la versione con 128 GB di memoria e 1.025 euro per quella con 256 GB.

Secondo gli ultimi leak Galaxy Z Flip 3 avrà il pennino S-Pen, due fotocamere (entrambe da 12 MP) e batteria da 3.273 mAh. Molto improbabile la presenza dello Snapdragon 888 su questo modello.