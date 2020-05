Quanto costeranno in Italia iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Non era mai capitato in passato di avere ad aprile tutte queste informazioni sui nuovi smartphone Apple in uscita a settembre. Solitamente l’azienda di Cupertino riesce a nascondere sempre molto bene le proprie carte e a far trapelare il minimo indispensabile. Ma non quest’anno: a circa quattro mesi dall’uscita dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sappiamo (quasi) tutto: il numero di modelli lanciati, le caratteristiche, il design e addirittura anche il prezzo. L’unica informazione che ancora manca è la data di uscita, che al momento rimane ancora in dubbio a causa del coronavirus che potrebbe far posticipare il lancio dei nuovi smartphone.

A rivelare le ultime informazioni sull’iPhone 12 è ancora una volta Jon Prosser, che in queste settimane sta diventando un vera star del web con tutte le anticipazioni rivelate sui nuovi dispositivi Apple in uscita nei prossimi mesi, comprese le AirPods Studio, le nuove cuffie wireless. Nelle sue ultime informazioni, Jon Prosser non ha fatto altro che confermare quanto già si sapeva: i modelli lanciati saranno quattro (due iPhone 12 e due iPhone 12 Pro), il prezzo sarà leggermente più basso rispetto allo scorso anno, il design cambierà radicalmente, ci sarà il debutto della fotocamera LiDAR per la realtà aumentata e il supporto al 5G.

iPhone 12, quanti modelli verranno lanciati

Partiamo da una delle informazioni più importanti: in totale saranno quattro i modelli lanciati da Apple. Due iPhone 12 e due iPhone 12 Pro. I nomi delle versioni saranno rispettivamente: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Un cambio di strategia rispetto al passato: Apple non aveva mai lanciato quattro modelli contemporaneamente.

iPhone 12 e iPhone 12 Pro: il design

Apple ha deciso di dare una rinfrescata al design del suo smartphone top di gamma, dopo tre versioni praticamente identiche (iPhone X, iPhone Xs Max e iPhone 11). I nuovi iPhone 12 avranno molte caratteristiche in comune con l’iPad Pro lanciato pochi mesi fa: cornice laterale completamente in metallo, design simile a quello dell’iPhone 5, nessuna curva sui lati e un notch molto più piccolo, grazie ai nuovi sensori del FaceID.

Una cambio deciso, ma nessun stravolgimento. Apple ha deciso di continuare sul solco tracciato in passato, cercando di rendere i nuovi iPhone 12 più moderni.

Fonte foto: Haysan Kaymak

Le caratteristiche dell’iPhone 12

L’iPhone 12 rappresenta il modello lowcost nella fascia dei top di gamma. Una strategia inaugurato con l’iPhone Xr e che ha portato buoni risultati. Per il 2020 l’azienda di Cupertino ha deciso di raddoppiare: doppio smartphone economico.

L’iPhone 12 e l’iPhone 12 Max saranno identici: l’unica differenza è la grandezza dello schermo. L’iPhone 12 avrà un display da 5,4 pollici e si candida a essere uno dei migliori smartphone compatti dell’anno, mentre la versione Max avrà uno schermo da 6,1 pollici. In entrambi i casi si tratta di display OLED. A bordo ci sarà il chipset A14 Bionic con a supporto 4GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna. Nella parte posteriore troveranno posto due fotocamere da 12 Megapixel, soluzione già adottata lo scorso anno. Certa la presenza del modem 5G.

iPhone 12 Pro, la scheda tecnica

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno a tutti gli effetti degli smartphone Premium. Come nel caso precedente, le uniche differenze tra i due modelli sarà la grandezza dello schermo: 6,1 pollici nel primo caso, 6,7 pollici nel secondo. Lo schermo sarà un Super Retina con supporto alla tecnologia Pro Motion che permette di adattare il refresh rate fino a 120Hz a seconda dell’app utilizzata. Sotto la scocca ci sarà il chipset A14 Bionic con 6GB di RAM e 128GB, 256GB o 512GB di memoria interna.

Una delle caratteristiche premium dell’iPhone 12 Pro sarà la presenza di quattro fotocamere. Oltre al sensore principale, ci sarà un obiettivo grandangolare, un teleobiettivo e una fotocamera LiDAR dedicata esclusivamente alla realtà aumentata e agli oggetti 3D. Si tratta dello stesso sensore presente anche sull’iPad Pro 2020. I tre sensori saranno tutti da 12 Megapixel.

Prezzo iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Una delle notizie più interessanti riguarda sicuramente il prezzo di nuovi iPhone 12, che dovrebbe essere leggermente più bassi rispetto allo scorso anno. Ecco i presunti prezzi di lancio dei quattro smartphone:

iPhone 12 – 649 dollari e 749 dollari

iPhone 12 Max – 749 dollari e 849 dollari

iPhone 12 Pro – 999 dollari. 1099 dollari e 1299 dollari

iPhone 12 Pro Max – 1099 dollari, 1199 dollari e 1399 dollari.

Per il prezzo in Italia bisogna aggiungere almeno 100 euro a causa delle tasse e del cambio.

Quando esce l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Pro

Il dubbio maggiore resta la possibile data di uscita dell’iPhone 12 e dell’iPhone 12 Pro. Apple ha fatto trapelare che non ci saranno ritardi causati dal Coronavirus e la presentazione avverrà a settembre. Con il lancio sul mercato fissato per inizio ottobre.