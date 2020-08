Quanto tempo bisogna aspettare per acquistare uno smartphone nuovo

Il prezzo medio di uno smartphone è cresciuto negli ultimi dodici mesi di ben il 17%, ma gli italiani continuano ad amare questo tipo di device e a cercarli online. È quanto emerge dall’ultima analisi del comparatore prezzi Idealo, che ci aiuta anche a capire quando è il momento giusto per comprarne uno.

La domanda che la maggior parte degli utenti si pongono, infatti, è quando tempo bisogna aspettare per comprare uno smartphone nuovo al prezzo migliore. La risposta dipende da quanto tempo ci mette un dispositivo a scendere di prezzo fino a valori accettabili e questo tempo dipende anche dalla marca dello smartphone, perché ci sono device che si deprezzano molto prima degli altri. Con differenze anche molto grandi tra quelli che si deprezzano di più e quelli che tengono meglio il prezzo nel tempo. Tutto questo, ovviamente, influisce indirettamente anche su quali smartphone è possibile comprare di seconda mano in tempi ragionevoli dal lancio e con prezzi vantaggiosi.

Quali smartphone si deprezzano più in fretta

Tra i vari brand analizzati nella ricerca risulta evidente che i device di Huawei perdono velocemente gran parte del loro prezzo di vendita: quasi il 50% in dodici mesi. Seguono quelli di Xiaomi, che perdono circa il 30%. Gli smartphone Samsung, in dodici mesi, perdono invece circa il 25%. Quelli che reggono meglio, invece, sono gli iPhone di Apple che, in dodici mesi, perdono appena il 20% del prezzo iniziale.

Quando comprare uno smartphone nuovo

Non tutti sono disposti ad aspettare un anno per comprare un determinato modello di smartphone: la maggior parte degli utenti lo vorrebbe subito dopo il lancio, ma non lo compra perché è troppo caro. La ricerca, però, mette in mostra che gran parte del calo di prezzo (per tutte le marche analizzate) avviene indicativamente tra due e quattro mesi dal lancio. Ecco, quindi, quanto tempo bisogna aspettare per comprare uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo vantaggioso, prima che venga surclassato dalla generazione successiva.

Quali smartphone desiderano gli italiani

Ma quali sono le marche di smartphone più ambite dagli italiani? La ricerca ci dice anche questo. Apple mantiene la vetta dell’indice di gradimento, seguita da Xiaomi, Samsung e Huawei. Più in giù in classifica troviamo anche Oppo e OnePlus, entrambi in fortissima crescita rispetto all’anno scorso.